Bonne nouvelle pour les fans de simulation automobile : Gran Turismo 7 s’offre une nouvelle mise à jour gratuite. Avec notamment des voitures mais aussi des circuits.

La simulation phare de Polyphony Digital continue de s’enrichir. Depuis aujourd'hui, Gran Turismo 7 accueille sa mise à jour 1.63, une nouvelle fournée de contenu gratuit qui mêle voitures inédites, courses supplémentaires et destinations exotiques pour les amateurs de photo virtuelle. Hier encore, on vous parlait de Gran Turismo 8, mais le septième épisode a encore une belle vie devant lui.

Du contenu gratuit pour Gran Turismo 7

Cette mise à jour introduit cinq nouveaux véhicules. On retrouve d’abord deux SUV aux caractères très différents : le Toyota RAV4 Adventure 2020, pensé pour le quotidien comme pour les escapades hors route, et le Toyota Land Cruiser FJ40V de 1974, un véritable classique de l’aventure, réputé pour sa robustesse et sa simplicité mécanique.

Du côté des sportives, les joueurs de Gran Turismo 7 pourront prendre en main la Hyundai Elantra N 2023, une compacte nerveuse conçue pour la piste, ainsi que la Mazda Spirit Racing Roadster 12R 2025, un modèle rare construit à seulement 200 exemplaires et directement inspiré des compétitions d’endurance. Enfin, le futur s’invite avec l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, un concept-car 100 % électrique qui allie design musclé et puissance démesurée.

Cinq nouveaux défis sur les circuits

Les voitures ne sont pas seules à rejoindre le garage. Cinq événements supplémentaires viennent enrichir le mode World Circuits de Gran Turismo 7. Parmi eux : le Sunday Cup à Sardegna, le Japanese FR Challenge au Suzuka Circuit, ou encore le Vision Gran Turismo Trophy sur le Nürburgring GP. De quoi offrir aux pilotes de nouvelles occasions de mettre leurs bolides à l’épreuve dans des contextes variés, entre tracés techniques et vitesse pure.

Les passionnés de photographie virtuelle apprécieront l’ajout de nouveaux décors pour le mode Scapes de Gran Turismo 7. Cette fois, direction la Bolivie, avec plusieurs paysages emblématiques qui permettront de sublimer ses clichés automobiles. Une manière de voyager depuis son salon, tout en mettant en valeur ses modèles préférés.

Avec cette mise à jour 1.63, Polyphony Digital confirme une nouvelle fois sa volonté d’entretenir Gran Turismo 7 sur la durée. L’ajout régulier de voitures et d’événements entretient la variété et pousse les joueurs à revenir sur la piste. Entre modèles de collection, concept-cars futuristes et compétitions supplémentaires, la mise à jour apporte de quoi satisfaire aussi bien les collectionneurs que les compétiteurs.

Source : PlayStation