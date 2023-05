La fin du mois approche et la nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 avec. Polyphony Digital avait frappé fort pour célébrer le premier anniversaire de son jeu service. C'était pas moins de cinq nouvelles voitures, des menus inédits, des pistes flambant neuves l’arrivée du VRR (Variable Refresh Rate) et la possibilité de jouer à 120Hz sur PS5 qui avaient été déployés. Le programme sera forcément moins reluisant avec l’update de mai 2023. Les développeurs vont retourner à leur rythme habituel de trois nouveaux bolides gratuits déployés. Le teasing du créateur laisse néanmoins entrevoir le retour de classiques de la licence.

Trois nouvelles voitures dans Gran Turismo 7

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 sera déployée cette semaine sur PS5 et PS4. Comme à son habitude, Kazunori Yamauchi, le créateur de la licence, a publié son petit tweet mensuel dévoilant la silhouette des nouvelles voitures gratuites qui arriveront avec le prochain patch. Polyphony Digital avait dernièrement écouté la communauté et fait plus d’ajouts de véhicules mensuels qu’à l’accoutumée. Dernièrement, les véhicules arrivaient par salves de quatre ou cinq. Retour au programme habituel cette fois. Ce sont donc trois bolides qui arriveront d’ici quelques jours dans GT7. Les ombres étant plus accentuées qu’à l’accoutumée, il est plus difficile pour la communauté de devenir à l’avance leur identité.

Celle au centre du trio est facilement reconnaissable. Ce sera la Ford Maverick de 1971 dans sa version customisée ayant remporté un prix lors du salon SEMA en 2018. La silhouette plus en haut laisse quant à elle entrevoir le retour d’un grand classique des anciens Gran Turismo : l’Alfa Romeo Giulia GTA. La tâche se complique pour la dernière voiture. Comme le note GTPlanet, on reconnaît assez facilement une Nissan Skyline de la génération R32. Il s’agirait néanmoins d’une version alternative, et cela pourrait être l’édition limitée de la GT-R Nismo de 1990. Une voiture qui était elle aussi déjà présente dans les anciens épisodes de la licence.

Une sélection qui divise

Une sélection moins importante donc et qui divise déjà une partie de la communauté, lassée de voir constamment des itérations de la GT-R. « Parfois, je vois presque ça comme de la fénéantise. Genre, on a besoin de quelque chose pour compléter ce DLC, ajoutons simplement une variation d'une voiture qui est déjà dans le jeu », se plaint par exemple un fan sur les forums spécialisés.

Comme d’habitude, ces trois nouvelles voitures ne sont qu’un aperçu de ce qui nous attend. Le prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 devrait également apporter de nouveaux circuits, scapes et contenus seront révélés d’ici quelques jours. Aucune date de déploiement n’a été annoncée, mais on peut partir du principe que l’update arrivera ce jeudi 25 mai.