Gran Turismo 7 reste un vrai carton, et chaque nouvelle mise à jour est attendue de pied ferme par la communauté. Notamment parce que c’est très souvent l’occasion de récupérer gratuitement de nouveaux véhicules pour enrichir sa collection.

Une nouvelle mise à jour s'annonce pour Gran Turismo 7

Bonne nouvelle pour les fans de Gran Turismo 7 : une nouvelle mise à jour débarque la semaine prochaine. L’annonce vient tout droit de Kazunori Yamauchi lui-même, le créateur emblématique de la série, qui l’a confirmée dans un tweet aussi simple qu’efficace : “Update coming next week.”

Comme souvent, Yamauchi reste fidèle à son style : pas de détails précis, juste l’essentiel. Et pourtant, ce genre de message suffit à relancer l’enthousiasme de la communauté. Car chaque mise à jour de Gran Turismo 7 rime avec nouvelles voitures, contenu inédit et parfois petites surprises bienvenues. D’ailleurs, dans le tweet, on retrouve une image montrant la silhouette de plusieurs voitures. Et comme toujours, certains petits malins ont déjà réussi à les identifier.

De nouvelles voitures

Cette fois, les spéculations semblent converger pour Gran Turismo 7. Les trois véhicules à venir seraient entièrement issus de constructeurs européens, ce qui serait une première dans les mises à jour de GT7. Et plus étonnant encore : les trois appartiendraient au même groupe automobile, à savoir Stellantis.

D'après les premières analyses, on retrouverait dans Gran Turismo 7 :

La Peugeot 2008 , un petit SUV urbain bien connu en Europe. Il s’agirait du modèle thermique ou électrique de la génération actuelle (pré-facelift), probablement dans sa version 1.2 PureTech ou e-2008.

, un petit SUV urbain bien connu en Europe. Il s’agirait du modèle thermique ou électrique de la génération actuelle (pré-facelift), probablement dans sa version 1.2 PureTech ou e-2008. La Citroën BX , une icône des années 80 signée Bertone, célèbre pour sa suspension hydropneumatique. Le modèle représenté semble être une version classique, hatchback, probablement un Phase II.

, une icône des années 80 signée Bertone, célèbre pour sa suspension hydropneumatique. Le modèle représenté semble être une version classique, hatchback, probablement un Phase II. La Lancia Delta HF Integrale, une légende du rallye, vainqueur de six titres constructeurs consécutifs en WRC. Un ajout de choix pour les amateurs de Gr.B, même si la voiture est historiquement issue du Groupe A.

Un trio aussi inattendu que bienvenu, mêlant modernité, nostalgie et sportivité. La mise à jour GT7 pourrait être disponible entre jeudi 26 et vendredi 27 juin prochain, si l’on se fie au rythme habituel des précédents ajouts.

Source : GTPlanet