Gran Turismo 7 s’offre, une fois de plus, une mise à jour gratuite avec, à la clé, du nouveau contenu et notamment une voiture assez unique et hors norme. On vous explique tout.

Bonne nouvelle pour les pilotes virtuels : la mise à jour 1.61 de Gran Turismo 7 est disponible dès demain 24 juillet à 8h00 (en France). Ce nouveau patch gratuit ajoute notamment une véritable légende de l’automobile japonaise. Mais ce n’est pas tout, puisque deux autres véhicules, de nouveaux événements et des ajouts pour le mode Scapes sont aussi au programme.

Trois nouvelles voitures à collectionner sur Gran Turismo 7

En tête d’affiche de cette mise à jour Gran Turismo 7, on retrouve donc la ’05 NISMO R34 GT-R Z-tune, souvent décrite comme l’ultime GT-R. Ce modèle rare a été conçu par NISMO à partir de Skyline d’occasion, entièrement démontées et reconstruites avec des pièces hautes performances, dont un moteur 2.8L inspiré de la GT500. C’est l’une des voitures les plus iconiques de l’histoire du constructeur.

À ses côtés, deux autres véhicules font leur entrée dans le Brand Central sur Gran Turismo 7 :

La ’22 Honda N-ONE RS , une kei car sportive équipée d’un moteur turbo à l’avant et d’une boîte manuelle à 6 rapports. Compacte, nerveuse et légère, elle promet un plaisir de conduite immédiat.

, une kei car sportive équipée d’un moteur turbo à l’avant et d’une boîte manuelle à 6 rapports. Compacte, nerveuse et légère, elle promet un plaisir de conduite immédiat. Le ’22 Nissan Qashqai Tekna 190 2WD e-Power, un SUV hybride doté de la technologie e-Power de Nissan. Un choix original et efficace pour les amateurs de véhicules électriques.

Trois nouveaux événements sur les circuits mondiaux

La mise à jour 1.61 de Gran Turismo 7 enrichit également le mode World Circuits avec trois nouvelles épreuves taillées sur mesure pour les véhicules fraîchement ajoutés. Vous pourrez ainsi vous lancer dans la Lightweight K-Cup sur le légendaire Nürburgring Nordschleife, relever le Japanese FF Challenge 450 sur le circuit d’Alsace Test Course, ou encore dompter la Race of Turbo Sportscars au Fuji Speedway. L’occasion idéale de prolonger l’expérience solo tout en testant vos talents de pilotage dans des environnements variés.

L’intelligence artificielle Gran Turismo Sophy, conçue pour affronter les meilleurs pilotes, est maintenant jouable sur le circuit High Speed Ring. Elle est disponible dans les modes "Course rapide" et "Course personnalisée", et signalée par un icône spécifique. Un bon moyen de tester vos compétences contre une IA de nouvelle génération sur Gran Turismo 7.

Pour les amateurs de photographie automobile, un nouvel emplacement Lone Pine a été ajouté au mode Scapes, pour mettre en scène vos véhicules dans un décor naturel stylisé. Enfin, le Lexus RC F GT3 2017 bénéficie d’une nouvelle livrée ANEST IWATA Racing 2025, désormais disponible dans la concession Lexus.

Source : PlayStation