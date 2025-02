Bonne nouvelle pour les joueurs de Gran Turismo 7 ! La mise à jour 1.56 est disponible et enrichit encore l’expérience de jeu. Au programme : trois nouveaux véhicules, des événements inédits sur les circuits, une mise à jour de l’IA GT Sophy, et des améliorations pour le mode Scapes. On pouvait vous parler de son teasing il y a quelques jours.

Trois nouvelles voitures à ajouter à votre garage sur Gran Turismo 7

Cette mise à jour de Gran Turismo 7 introduit trois véhicules très attendus, chacun avec son propre style et ses spécificités :

La BMW Z4 30i fait son entrée dans le jeu. Ce roadster allie performance et élégance, avec une conduite dynamique qui plaira aux amateurs de voitures de sport. Que ce soit pour les circuits rapides ou les balades plus tranquilles, elle offre une expérience de pilotage fluide et agréable. Le Mercedes-Benz Unimog Type 411 62 apporte un tout autre style. Véritable légende du tout-terrain, ce véhicule emblématique est conçu pour affronter les terrains les plus difficiles. Enfin, le Peugeot 205 GTI ‘88 ravira les nostalgiques sur Gran Turismo 7. Cette icône des années 80 est réputée pour son agilité et sa légèreté. Son comportement nerveux et son design intemporel en font un ajout parfait pour les amateurs de rallye et de conduite dynamique.

Un énorme classique de l'automobile.

Trois nouveaux défis à relever sur les circuits

En plus de ces nouveaux véhicules, la mise à jour 1.56 de Gran Turismo 7 propose trois nouveaux événements dans le mode World Circuits : Le Sunday Cup Classic débarque sur le Red Bull Ring – Short Track. Cet événement met en avant les voitures classiques et offre une compétition accessible mais technique, idéale pour perfectionner ses trajectoires sur un circuit court et nerveux. Le European Sunday Cup 400 se déroule sur Grand Valley – Sud (sens inverse). Ce tracé inversé apporte un nouveau défi aux joueurs qui connaissent déjà le circuit dans son sens habituel. Il faudra revoir ses points de freinage et d’accélération pour s’adapter à ce nouveau parcours. Enfin, le European FR Challenge 550 se joue sur l’Autodrome Lago Maggiore – Est. Ce circuit exigeant mettra à l’épreuve les voitures à propulsion arrière et demandera une bonne maîtrise du pilotage pour éviter les sorties de piste.

Plein d'améliorations et de nouveautés

L’intelligence artificielle GT Sophy de Gran Turismo 7 continue d’évoluer et est désormais disponible sur deux nouveaux circuits :

Autodromo Nazionale Monza

Sardegna – Road Track – B

Les joueurs pourront l’affronter dans le mode Quick Race, en sélectionnant ces circuits et en repérant l’icône GT Sophy. Cette IA avancée promet une conduite plus naturelle et compétitive, obligeant les pilotes à repousser leurs limites pour espérer décrocher la victoire.

Les amateurs de photographie sur Gran Turismo 7 seront ravis d’apprendre que le mode Scapes s’enrichit avec une nouvelle fonctionnalité : le Panning. Cette option permet de réaliser des clichés encore plus dynamiques, en capturant les voitures en pleine action avec un effet de flou de mouvement. De quoi sublimer vos clichés et mettre en avant la vitesse et la puissance de vos bolides préférés.

Source : PlayStation