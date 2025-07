On vous en parlait encore il y a quelques jours, elle était sur le point d’arriver… et la voilà enfin disponible pour tous les joueurs français. Gran Turismo 7 continue d’évoluer, et la mise à jour 1.61, disponible depuis ce 24 juillet 2025, apporte du contenu tout neuf pour les fans de vitesse, de précision et de belles carrosseries. Au programme : trois nouvelles voitures, de nouveaux événements, et même une IA plus affûtée que jamais.

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 est disponible

Comme à chaque mise à jour mensuelle, Gran Turismo 7 enrichit son garage avec de nouvelles voitures, et cette sélection de juillet ne manque pas de caractère. On retrouve un savant mélange entre puissance brute, originalité et plaisir de conduite. D’un côté, la NISMO R34 GT-R Z-tune ’05, véritable icône pour les fans de sportives nippones, débarque avec tout ce qui fait sa légende : un look musclé, des performances affûtées, et cette touche NISMO qui en fait un modèle culte. De l’autre, la Honda N-ONE RS ’22 joue la carte de la légèreté et du fun avec sa silhouette compacte et son tempérament joueur. Enfin, le Nissan Qashqai Tekna e-Power ’22 vient compléter le trio avec une approche plus moderne et hybride, idéale pour ceux qui aiment varier les expériences de conduite. Bref, il y en a pour tous les goûts.

Autre ajout sympa : une nouvelle livrée pour la Lexus RC F GT3 ’17. Il s’agit du look ANEST IWATA Racing 2025, tel qu’utilisé par Igor Omura Fraga dans le championnat Super GT. De quoi donner un vrai coup de fraîcheur à vos courses GT, avec un design pro et moderne.

Trois nouveaux défis dans World Circuits

Pour ceux qui aiment relever de nouveaux défis, Gran Turismo 7 ajoute trois événements inédits dans le mode World Circuits. L’occasion parfaite de tester vos réflexes et de sortir vos dernières acquisitions du garage. D’abord, le Lightweight K-Cup vous emmène sur le mythique Nürburgring Nordschleife au volant de petites cylindrées japonaises. Ne vous fiez pas à leur gabarit : sur ce tracé exigeant, chaque virage compte. Ensuite, place au Japanese FF Challenge 450 sur Alsace – Test Course, une épreuve taillée pour les amateurs de tractions sportives. Enfin, les choses s’accélèrent avec la Race of Turbo Sportscars sur Fuji Speedway, une course nerveuse où la vitesse de pointe fera toute la différence. De quoi pimenter vos sessions solo et varier les plaisirs sur la piste.

L’IA Sophy débarque sur un nouveau tracé

Si vous aimez affronter des adversaires coriaces, Gran Turismo Sophy est de retour. Cette IA de nouvelle génération est désormais jouable sur le circuit High Speed Ring de Gran Turismo 7. Elle est disponible dans les modes « Course rapide » et « Course personnalisée ». Elle ne fait aucun cadeau. C’est l’occasion idéale pour perfectionner vos trajectoires, apprendre à gérer la pression… ou simplement tester vos limites.

Côté visuel, le mode Scapes s’enrichit d’une nouvelle curation baptisée Lone Pine. Un décor inspiré de paysages désertiques californiens, parfait pour mettre en valeur vos voitures dans un cadre naturel et cinématographique. L’outil photo de GT7 n’a pas fini d’éblouir.

