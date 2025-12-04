Gran Turismo 7 s’offre une fin d’année musclée. Ce 4 décembre, le jeu accueille à la fois une mise à jour Spec III très généreuse et un DLC Pack Puissance pensé pour les fans de compétition.

Gran Turismo 7 démarre le mois de décembre sur les chapeaux de roue. Polyphony Digital déploie en effet deux nouveautés majeures : la mise à jour Spec III, disponible gratuitement, et le Pack Puissance, un DLC premium réservé à la PS5. Le tout sera accessible dès ce 4 décembre, tôt le matin. Et clairement, il y a de quoi faire.

Une mise à jour Spec III qui apporte du neuf partout sur Gran Turismo 7

Avec la Spec III, le jeu Gran Turismo 7 s’enrichit automatiquement. D’abord grâce à l’arrivée de huit nouvelles voitures. Le casting mélange modèles modernes, machines mythiques et concepts plus inattendus. On y trouve par exemple deux nouvelles Ferrari, une FIAT Panda vintage, la Polestar 5 électrique ou encore l’incroyable Renault Espace F1, un véhicule aussi improbable que spectaculaire.

En parallèle, deux circuits rejoignent le jeu Gran Turismo 7. Yas Marina, à Abu Dhabi, propose un tracé moderne, idéal pour les longues lignes droites et les courses au crépuscule. À l’inverse, le circuit Gilles-Villeneuve demande une grande précision, notamment dans ses enchaînements rapides. Ces ajouts offrent deux atmosphères très différentes, parfaites pour renouveler les sensations.

La mise à jour Gran Turismo 7 va d’ailleurs plus loin. Le niveau de collectionneur peut maintenant atteindre le rang 70. De nouveaux menus saisonniers arrivent dans le Café. Et surtout, un enregistreur de données fait son entrée pour analyser ses trajectoires et améliorer ses chronos. C’est un vrai plus pour progresser.

Un DLC Pack Puissance pensé pour les fans de vraie compétition

En plus de la mise à jour gratuite Gran Turismo 7, Polyphony propose le Pack Puissance, un DLC payant vendu 29,99 €. Contrairement à un simple pack de voitures, il introduit un nouveau mode de jeu inspiré des week-ends de course professionnels. En clair : entraînement, qualifications, puis course.

Ce contenu ajoute 50 nouveaux événements répartis dans une vingtaine de catégories. On y trouve même des courses de 24 heures, conçues pour celles et ceux qui veulent vivre une expérience d’endurance complète. Tous les duels s’appuient sur l’IA Gran Turismo Sophy 3.0, plus réactive et plus agressive, pour offrir des affrontements crédibles.

En terminant les épreuves, on récolte des étoiles sur Gran Turismo 7. Elles servent ensuite à débloquer des bonus et six voitures spéciales, préparées uniquement pour ce mode. L’accès au Pack Puissance devient disponible après le neuvième Menu du Café, via un nouveau pavillon qui apparaît sur la carte du monde.

Avec cette mise à jour Spec III et le Pack Puissance, GT7 confirme sa dynamique. Le jeu évolue régulièrement, tout en gardant l’équilibre entre contenu gratuit et ajouts plus spécialisés pour les joueuses et joueurs les plus passionnés.

Source : playstation