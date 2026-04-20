Depuis sa sortie en 2022, Gran Turismo 7 n’a eu de cesse de s’améliorer, suffisamment en tout cas pour fédérer une communauté fidèle. Alors que Forza Horizon 6 entrera en piste le mois prochain sur PC et Xbox Series, Polyphony Digital continue de perfectionner et de bichonner son petit bijou de la simulation auto. Chaque mois, le studio japonais déploie en effet une nouvelle mise à jour majeure, accompagnée systématiquement de nouveaux contenus gratuits, allant de voitures inédites à piloter, de Scapes, de menus, de pistes et de de nouveaux défis. Le mois d’avril ne fera évidemment pas exception, et les contours de ce prochain patch commencent déjà à se dessiner.

Une nouvelle mise à jour majeure arrive pour Gran Turismo 7

C’est officiel, la prochaine mise à jour de GT7 sera déployée plus tard cette semaine. Les joueurs les plus fidèles connaissent bien le petit jeu de Kazunori Yamauchi. En amont de la présentation de chaque patch, le créateur emblématique de la licence partage systématiquement quelques indices, afin de donner un bref avant-goût aux pilotes aguerris, tout en les laissant mener l’enquête. Ce seront donc encore trois nouvelles gratuites qui arriveront avec la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7, qui devrait être déployée le 23 avril, si l’on suit le calendrier du studio.

Les détectives des Internets se sont rapidement mis à l'œuvre pour tenter de percer l’identité des bolides qui se cachent sous les bâches de ce cliché. Une seule certitude pour l’instant, le prochain patch de Gran Turismo 7 devrait marquer l’arrivée de la Yangwang U9 Xtreme dans le jeu. Les deux autres véhicules eux, n’ont pas pu être identifiés avec exactitude. Il faudrait ainsi compter sur l’une des nombreuses variantes de la Porsche 911 type 994, ainsi qu’une voiture emblématique de la France : une Renault Twingo, même si son modèle exact n’a pas pu être déterminé.

Quand la prochaine mise à jour de GT7 sera-t-elle disponible ?

En plus de ces trois nouvelles voitures gratuites, la mise à jour de Gran Turismo 7 d’avril 2026 apportera, comme à chaque fois, son lot de correctifs et d’ajustement habituels, ainsi que de nouveaux Scapes pour photographier vos bolides favoris, des menus inédits et des courses. Le contenu du patch sera officiellement révélé dans les jours à venir, probablement le mercredi 22 avril 2026, avec un déploiement le lendemain.

Source : GTPlanet