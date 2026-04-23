Si une sortie sur PC se fait toujours désespérément attendre, Polyphony Digital met les mains dans le cambouis tous les mois. Le studio japonais continue en effet de bichonner Gran Turismo 7 quatre ans après sa sortie. Plusieurs dizaines de voitures, des menus, des scapes, des circuits ont ainsi été ajoutés gratuitement au jeu, tout comme des changements réclamés à sa sortie, puis après, et des nouveautés comme son IA maison, Sophy. Le mois d’avril 2026 ne fera donc pas exception, et la nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 est maintenant disponible sur PS5. La France sera encore à l’honneur avec un modèle emblématique.

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 disponible

Après l’habituel teasing, place à la révélation officielle. Ce sont donc trois nouvelles voitures qui rejoindront gratuitement les garages des adeptes de GT7. A commencer par la vedette de cette mise à jour et l’un des plus grands succès de la marque : la Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) ’93, en vente chez le concessionnaire de voitures de légende. La Yangwang U9 ’24, sera quant à elle disponible dans Brand Central, quand notre iconique frenchie, la Renault Twingo ’93, pourra être récupérée chez le concessionnaire de voitures d’occasion. Un trio de voitures gratuites qui est donc disponible dès maintenant, une fois la mise à jour de Gran Turismo 7 téléchargée sur votre console, évidemment.

Bande-annonce en anglais de la mise à jour d'avril 2026 de GT7

Comme toujours, ce trio s’accompagne de quelques nouveautés, toujours gratuites. Parmi elles, le Menu supplémentaire n° 53 ( « Muscle Cars »), accessible pour les pilotes ayant atteint le niveau de collectionneur 55 et plus, ainsi que l’option « Déplacez la caméra vers le haut ou le bas III », ajoutées en tant que sélection à la une dans Scapes. Trois nouveaux événements ont également rejoint les Circuits mondiaux de Gran Turismo 7, à savoir :

Schwarzwald League – Circuit Gilles-Villeneuve

Parade des hypercars – Circuit Yas Marina

Touring cars internationales 900 – Autódromo de Interlagos

Autre nouveauté, mais payante cette fois, un Pack Puissance inédit, le « Défis Pack Puissance », dont le prix est encore inconnu à l’heure où ces lignes sont écrites. Grâce à lui, les joueurs de Gran Turismo 7 pourront recevoir des récompenses en fonction du nombre de courses terminées, lors d’une période donnée. Ces dernières seront cependant mises à jour chaque semaine, afin d’obtenir toujours plus de récompenses.

Source : PlayStation