La machine Gran Turismo 7 est réglée comme du papier à musique. Les contenus gratuits inédits, dont trois voitures, sont arrivés avec la dernière mise à jour PS5 et PS4.

Vroum, vroum ! Pas de baisse de régime pour Gran Turismo 7 qui continue d'abreuver les pilotes virtuels en contenus suivant un modèle bien huilé. À chaque fois, Polyphony Digital ajoute plusieurs voitures, des nouveaux événements de circuits mondiaux, un circuit additionnel pour se mesurer à l'IA GT Sophy, un ou plusieurs menu(s), ou encore une destination supplémentaire pour le mode photo Scapes. Avec la mise à jour 1.59, le studio a par exemple ajouté les Ferrari 812 Superfast ’17, Chevrolet Corvette Z06 ’01, Suzuki Carry KC ’12 et la Honda CR-V e:HEV EX Black Edition ’21 au niveau des bolides.

La mise à jour Gran Turismo 7 de juin 2025 disponible

Quoi de neuf dans la nouvelle mise à jour 1.60 de Gran Turismo 7 ? La mèche avait déjà été vendue, officiellement cette fois, par Kazunori Yamauchi. L'illustre créateur de simulation automobile de PlayStation. Ainsi, comme à chaque fois, vous pouvez récupérer des voitures gratuites qui sont au nombre de trois. Comme l'a montré publiquement le développeur, cela inclut la Peugeot 2008 Allure, la Citroën BX19 TRS et la Lancia Delta HF Integrale WRC 1992, qui est la dernière auto de la marque à avoir gagner un titre WRC et offert un nombre de records consécutifs à un constructeur jamais égalé.

Peugeot SUV 2008 Allure ’21 (showroom Brand Central)

(showroom Brand Central) Citroën BX 19 TRS ’87 (showrooms Voitures d'occasion et Brand Central)

(showrooms Voitures d'occasion et Brand Central) Lancia Delta HF Integrale Rally Car ’92 (showroom Brand Central)

Pour avoir ces nouvelles gratuites, il faut se rendre dans les showrooms Brand Central et Voitures d'occasion de Gran Turismo 7. Ces vroum vroum supplémentaires ne sont pas seules, et comme prévu, il y a du menu extra, des événements de circuits mondiaux, ainsi que du neuf pour l'IA GT Sophy et le mode photo Scapes.

Les autres ajouts du patch 1.60 sur PS5 et PS4

En plus des voitures gratuites, Gran Turismo 7 agrandit sa collection de menus Café avec le menu n°46 Mercedes-Benz (Niveau de collection 50). En termes de nouveaux événements de circuits mondiaux, ils sont au nombre de trois également, comme les bolides offerts.

Sunday Cup : Willow Springs International Raceway : Streets of Willow Springs – Inversé

Sunday Cup européenne 400 Watkins Glen – Parcours court

Défi mondial de rallye Gr.B Colorado Springs – Lac

L'IA GT Sophy, qui permet d'avoir un challenge plus important sur Gran Turismo 7, s'invite sur le circuit Alsace - Village. Enfin, comme à l'accoutumée, vous pourrez immortaliser vos cylindrées avec un nouveau décor du mode photo Scapes. Il s'agit de « Scotland », autrement dit l'Écosse, et d'un cliché pris dans le village d'Inverlochy.

Source : PlayStationBlog.