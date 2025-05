Comme souvent, Gran Turismo 7 gâte les joueurs PS5 et PS4 avec des voitures gratuites et d'autres ajouts. Voici toutes les nouveautés offerts avec le patch 1.59.

Rien ne perturbe Gran Turismo 7 qui a adopté son rythme de croisière depuis un moment, avec des mises à jour gratuites mensuelles. Des patchs qui ne sont pas focalisés sur la résolution de problèmes, mais plutôt sur l'ajout de contenus afin de maintenir l'intérêt sur le long terme. Pour faire revenir régulièrement les joueuses et joueurs, Polyphony Digital fait toujours en sorte d'avoir des bolides inédits, des menus, des destinations pour le mode photo Scapes ou de faire évoluer son IA GT Sophy.

La mise à jour Gran Turismo 7 de mai 2025 disponible sur PS5 et PS4

En raison d'une erreur du côté PlayStation, les pilotes virtuels de Gran Turismo 7 ont découvert avant l'heure toutes les voitures gratuites de la mise à jour 1.59. Quelques jours après ce leak, le constructeur japonais a pris officiellement la parole et a même déployé ce nouveau patch sur PS5 et PS4. Si vous avez lu notre article, il n'y a donc absolument aucune surprise en ce qui concerne les véhicules qui vont rejoindre votre garage GT7. Voici ainsi les 4 voitures gratuites inédites disponibles avec la mise à jour 1.59 :

Ferrari 812 Superfast ’17

Chevrolet Corvette Z06 ’01

Suzuki Carry KC ’12

Honda CR-V e:HEV EX Black Edition ’21

Comme d'habitude, Gran Turismo 7 se montre généreux car en plus de ces voitures gratuites, de nouveaux événements ont été ajoutés aux circuits mondiaux avec cette update 1.59.

Lightweight K-Cup : Eiger Nordwand

Clubman Cup américaine 700 : Autódromo de Interlagos

Défi du circuit Ferrari : Deep Forest Raceway

Les nouveautés gratuites du patch 1.59 de GT7

En complément des quatre voitures de la mise à jour 1.59 de Gran Turismo 7, et des événements des circuits mondiaux, d'autres contenus gratuits sont accessibles. Pour commencer, l'IA Sophy rejoint le tracé de Barcelona-Catalunya version Grand Prix. « L’IA de course nouvelle génération, « Gran Turismo Sophy », est désormais disponible sur les circuits ci-dessous. Orientez-vous vers les circuits portant l’icône Sophy en « Course rapide » et « Course personnalisée » pour mettre votre maîtrise à l’épreuve face à Sophy ».

Si vous aimez prendre en photo vos voitures de Gran Turismo 7 sur toutes les coutures, il y a également du neuf pour le mode ultra réaliste Scapes. Direction le Japon dans la ville de Saitama et plus précisément le Musée de la Culture Kadokawa. Vous pourrez afficher vos bolides les plus prestigieux devant une série de marches.

Source : PlayStation Blog.