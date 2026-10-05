Annoncée le mois dernier, la première partie de la mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7 arrive, et il y aura de nouvelles voitures gratuites, un circuit inédit et plus encore.

Polyphony Digital a peut-être commencé à mettre un bon coup d’accélérateur sur le développement de Gran Turismo 8, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il en a déjà terminé avec Gran Turismo 7. Au contraire. À l’occasion du dernier State of Play, nous avons même appris l’arrivée d’une nouvelle mise à jour colossale, Spec IV, qui s’avère tellement riche qu’elle devra être publiée en deux parties par le studio. Et la première partie arrivera gratuitement le 15 octobre prochain à travers la mise à jour 1.72, dont les contenus ont enfin été révélés.

Gran Turismo 7 dévoile 6 nouvelles voitures gratuites

Dans dix jours à compter d’aujourd’hui, donc, les joueurs de Gran Turismo 7 auront de très bonnes raisons de relancer le jeu grâce à l’arrivée de la première partie de la mise à jour Spec IV, qui ajoutera une série de nouveautés qui plaira très certainement aux amateurs d’automobile. À commencer, bien sûr, par 6 des 12 nouvelles voitures annoncées par Polyphony Digital en septembre dernier, qui seront les suivantes :

Honda Civic SI Group A, version 1987

Honda Step WGN Spada Premium Line, 2023

Citroën 2 CV 6 Charleston, 1986

Ferrari F355 Berlinetta, 1994

Mazda RX-Vision GT3 Evo, 2026

Xiaomi Vision Gran Turismo

Mais les choses ne s’arrêteront évidemment pas là, puisque la mise à jour 1.72 de Gran Turismo 7 introduira également un nouveau circuit japonais, Sportsland SUGO, accompagné d’un nouveau service baptisé « Car Concierge » qui permettra aux joueurs PS4 et PS5 de commander des voitures d’occasion et des modèles de légende. Pour le reste, le studio annonce « de nombreuses autres fonctionnalités », bien que celles-ci ne soient pas encore détaillées pour le moment.

Quand sortira la mise à jour 1.72 ?

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de les découvrir puisque la prochaine mise à jour du titre arrivera dès le 15 octobre prochain, à 8h (heure française). Notons que la deuxième partie de la mise à jour Spec IV, de son côté, arrivera en décembre 2026, et introduira à son tour 6 nouvelles voitures dans Gran Turismo 7 en plus d’une série de nouveautés supplémentaires. Là encore, plus d’informations nous seront données ultérieurement par Polyphony Digital, qui a définitivement décidé de gâter les joueurs PlayStation en cette fin d'année.

Source : Polyphony Digital