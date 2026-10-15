Quatre ans après sa sortie, Gran Turismo 7 n’a pas encore dit son dernier mot. Loin de là. Si la course aux jeux service de PlayStation n’aura pas vraiment réussi à donner des résultats à la hauteur des attentes jusqu’à présent, le titre de Polyphony Digital reste, paradoxalement, l’un des plus réussis de la firme en la matière. Et comme annoncé il y a plusieurs semaines maintenant, le jeu de course se prépare désormais à accueillir sa plus grosse mise à jour post-lancement, qui débute dès aujourd’hui avec l’arrivée de la mise à jour 1.72, baptisée « Spec IV – Partie 1 ».

Gran Turismo 7 lance sa mise à jour 1.72, quoi de neuf ?

Et pour l’occasion, Polyphony Digital n’a pas fait les choses à moitié en proposant un grand nombre de nouveautés aux joueurs de Gran Turismo 7, qui peuvent dès maintenant en profiter à la fois sur PS5 et PS4. Nouvelles voitures, circuits inédits, fonctionnalités supplémentaires… Voici toutes les nouveautés de la version 1.72 du jeu :

Les nouveautés de la mise à jour Spec IV – Partie 1

Introduction d’une nouvelle intro cinématique au lancement de Gran Turismo 7

au lancement de Gran Turismo 7 Ajout de 6 nouvelles voitures , à savoir : Citröen 2 CV 6 Charleston ‘86 Ferrari F355 Berlinetta ‘94 Honda Civic Si Group A version ‘87 Honda Step WGN Spada Premium Line ‘23 MAZDA RX-VISION GT3 EVO ‘26 Xiaomi Vision Gran Turismo

, à savoir : Ajout d’ un nouveau circuit , le Circuit international de Sugo

, le Circuit international de Sugo Arrivée de 4 nouvelles fonctionnalités , dont : Vintage, une nouvelle section de Brand Central pour les voitures datant de 2000 ou avant Service de recherche de véhicules, pour commander plus facilement des véhicules à partir du modèle, de la couleur et de l’état Expérience, une autre section de Brand Central qui permet aux joueurs de Gran Turismo 7 de relever de nouveaux défis reflétant le style de chaque marque Visualiseur de voitures, qui permet d’observer son véhicule sous toutes les coutures à partir du Garage

, dont : Augmentation du niveau de collectionneur , qui passe de 70 à 90

, qui passe de 70 à 90 Ajout de 3 menus supplémentaires dans le café, à savoir : 55, « Collection : Véhicules électriques hautes performances » 56, « Collection : GT-R préparées » 57, « Collection : Championnes du Mans »

dans le café, à savoir : Arrivée de 6 nouveaux événements Circuits mondiaux , avec : Sunday Cup (Autopolis International Racing Course - Parcours court) Sunday Cup européenne 400 (Circuit international de Sugo) Trophée Vision Gran Turismo (Spa-Francorchamps) Clubman Cup européenne 600 (Dragon Trail - Littoral / Inversé) Touring cars internationales 600 (Circuit international de Sugo) Touring cars internationales 800 (Circuit international de Sugo)

, avec : Ajout de 2 nouvelles sélections Scapes , qui sont : Angeles Crest Highway Sports Land SUGO

, qui sont :

Quand sortira la mise à jour Spec IV – Partie 2 ?

Voilà qui donnera de quoi faire aux joueurs de Gran Turismo 7, donc, qui ont désormais d’excellentes raisons de retourner sur le jeu avec cette nouvelle mise à jour. Et comme annoncé par Polyphony Digital, cela ne représente alors que la première partie de cette mise à jour définitivement colossale. Spec IV – Partie 2 arrivera en effet elle aussi avec son lot de nouveautés dès le mois de décembre 2026, qui comprendront 6 voitures supplémentaires, le retour d’un circuit emblématique de la franchise, de nouveaux défis, et plus encore.

Une DualSense Collector annoncée pour Gran Turismo

Profitons-en pour rappeler qu’en marge de l’arrivée de la mise à jour 1.72 de Gran Turismo 7, PlayStation et Polyphony Digital ont également dévoilé une manette collector pour la PS5, designée aux couleurs de la franchise qui accompagne les joueurs depuis 30 ans maintenant. Vendue au prix de 84.99€, celle-ci pourra être précommandée dès la semaine prochaine sur la boutique officielle de PlayStation. Mais attention, il faudra être sur les starting blocks, car il n’y en aura évidemment pas pour tout le monde.

Source : Polyphony Digital