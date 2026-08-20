Tandis que la stratégie live service de PlayStation continue globalement de prendre l’eau avec des projets comme Horizon Hunters Gathering, nouvelle victime de ce grand virage raté, les rares succès déjà en place, de leur côté, continuent de tracer leur route. C’est par exemple le cas de Helldivers 2, dont la mise à jour « Anéantissement de la liberté » a été lancée hier ; mais également de Gran Turismo 7 qui, comme annoncé la semaine dernière, a accueilli ce matin sa mise à jour 1.71 avec un certain nombre de nouveautés à la clé.

Gran Turismo 7 accueille 4 nouvelles voitures pour août 2026

À commencer, bien sûr, par les quatre nouvelles voitures préalablement teasées, qui ont toutes été pensées par Polyphony Digital pour offrir un type d’expérience bien différent. « Que vous soyez à la recherche de style, de découverte, de précision ou de quelque chose de nouveau, cette mise à jour a été conçue pour que vous l’exploriez à votre façon » indiquent les créateurs de Gran Turismo 7, avant de préciser que chacune des voitures s’inscrit dans une catégorie bien précise. Voici tout ce qu’il faut savoir à leur sujet :

En tant qu’icône de la rue, la Toyota Chaser Tourer V ’97 , achetable chez le concessionnaire Voitures d’occasion, offre un mélange « de présence, de style et d’impact culturel ».

, achetable chez le concessionnaire Voitures d’occasion, offre un mélange « de présence, de style et d’impact culturel ». La Toyota Mark II Tourer V ’97 , trouvable au même endroit, est une pépite cachée qui récompensera les joueurs lui consacrant du temps.

, trouvable au même endroit, est une pépite cachée qui récompensera les joueurs lui consacrant du temps. Pour les amateurs de pilotage pur, la Catherham Seven Superlight R500 ’08 , vendue à Brand Central, est la voiture idéale pour « se consacrer entièrement sur le lien entre le conducteur et la route ».

, vendue à Brand Central, est la voiture idéale pour « se consacrer entièrement sur le lien entre le conducteur et la route ». La Hyundai IONIQ 6 N ’25, elle aussi vendue à Brand Central, offre finalement des performances nouvelle génération qui « représentent l’évolution de la vitesse, de la technologie et des sensations de conduite ».

Les autres nouveautés de la mise à jour 1.71

« Quatre voitures. Quatre approches différentes de la conduite », concluent alors les développeurs de Gran Turismo 7, en confirmant au passage que les amateurs d’automobile avaient vu juste sur les nouveaux véhicules teasés pour cette mise à jour 1.71. Une mise à jour qui, bien sûr, ne se contente alors pas de si peu, et en profite également pour introduire les contenus suivants :

3 nouveaux « Circuits mondiaux » Défi japonaises FR 450 , Kyoto Driving Park – Yamagiwa Clubman Cup européenne 600 , Circuit de Barcelona tracé Grand Prix sans chicane Touring cars internationales 600 , Suzuka Circuit

Whistler Mountain dans « Scapes »

Tout cela étant à retrouver dès maintenant dans Gran Turismo 7, disponible en exclusivité sur PS4 et PS5.

Source : Polyphony Digital