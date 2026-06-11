À l’occasion du coup d’envoi des 24 Heures du Mans, Gran Turismo 7 lance une nouvelle mise à jour gratuite avec des véhicules inédits mais aussi d’autres surprises pour les joueurs.

Pour des millions de sportifs à travers le monde, ce mois de juin sera essentiellement rythmé par le lancement d’un événement aussi majeur qu’attendu : la Coupe du Monde 2026. C’est en effet aujourd’hui que la FIFA donnera officiellement le coup d’envoi de sa compétition, qui marquera également son grand retour dans le jeu vidéo au travers d’une collaboration avec Netflix. Mais avant cela, une autre surprise attend les amateurs de sport automobile : une nouvelle mise à jour gratuite pour Gran Turismo 7, avec cinq nouvelles voitures à la clé.

Gran Turismo 7 lance sa mise à jour 1.70

Car le fait est que la Coupe du Monde 2026 n’est pas le seul événement majeur à prendre place en ce moment. En France, c’est la plus grande épreuve d’endurance automobile, à savoir les 24 Heures du Mans, qui a officiellement débuté hier. Et pour Polyphony Digital, cela représentait alors l’occasion rêvée pour lancer la version 1.70 de Gran Turismo 7, qui introduit cinq nouvelles hypercars de légende en lien avec l’événement. En voici la liste complète :

BMW M Hybrid V8 '25

Ferrari 499 ‘23

Peugeot 9X8 ‘25

Porsche 963 ‘24

Porsche 911 Turbo S Safety Car (992)

Dotées de leurs propres particularités et style de conduite, chacune de ces voitures peut désormais être récupérée dans le jeu via Brand Central. Bien sûr, les créateurs de Gran Turismo 7 ne se sont toutefois pas contentés de si peu, et ont également profité de cette mise à jour pour introduire cinq événements inédits de circuits mondiaux, parmi lesquels se trouve évidemment celui des 24 Heures du Mans. Mais là encore, voici la liste complète :

Eiger Nordwan – Inversé (Défi européennes FR 550)

Fishermans Ranch (Course de pick-ups)

Watkins Glen – Parcours long (Série prototype Gr.1)

Circuit des 24 Heures du Mans (Série prototype Gr.1)

Sadegna – Piste – A (Série prototype Gr.1)

Les autres nouveautés du patch

Ajoutez à cela l'introduction d’un nouveau Menu Extra au sein du Café, et enfin l’arrivée de Pikes Peak parmi les paysages disponibles dans le mode « Scapes », et nous avons alors encore une fois affaire à une généreuse mise à jour gratuite pour Gran Turismo 7. Un jeu qui, pour rappel, a célébré son quatrième anniversaire en mars dernier, et ne semble pourtant pas vouloir être abandonné de sitôt par Polyphony Digital. Même si, Kazunori Yamauchi l’a déjà confirmé : Gran Turismo 8 est actuellement d’ores et déjà en développement.

Source : Polyphony Digital