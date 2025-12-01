La mise à jour de Gran Turismo 7 de décembre 2025 est sur la ligne de départ. Le plus gros patch à ce jour continue de se dévoiler avant son arrivée...

Le faux départ de Gran Turismo 7 est désormais loin derrière. Le 4 mars 2022, la nouvelle vitrine de la PS5 se lançait fièrement sur la console. Un titre très attendu par les fans de la licence, dont certaines de ses mécaniques ont rapidement refroidi l'enthousiasme initial. Au-delà de quelques bugs, c’est surtout le grind excessif qui a provoqué le mécontentement de la communauté. Face aux réactions unanimes, Polyphony Digital a rapidement embrayé sur des changements salvateurs, suivis de mises à jour mensuelles, souvent riches en contenu. Celle de décembre 2025 s’annonce aura le coffre plein. Le studio japonais compte bien gâter les joueurs de Gran Turismo 7 avant les fêtes de fin d'année.

Huit voitures gratuites arrivent dans Gran Turismo 7

On le sait depuis quelques semaines maintenant, le jeu de course de la PS5 s’apprête à recevoir son plus grand patch à ce jour : Spec 3. Une mise à jour généreuse dont les contours avaient déjà commencé à se dessiner. Une voiture réclamée depuis 20 ans, la Renault Espace F1, des circuits inédits, de nouvelles cinématiques d’introduction, des Scapes, menus et défis hebdomadaires… bref elle en aura sous le capot. Fidèle à sa tradition, Kaz Yamauchi a dévoilé son habituelle image teasing mensuelle, rappelant que la mise à jour de décembre 2025 de Gran Turismo 7 comprendra huit nouvelles voitures gratuites, comme si un tel chiffre s’oubliait.

Six d’entre elles sont déjà connues, mais il faudra plus qu’une bâche pour mettre des bâtons dans les roues des experts de la communauté. Ces derniers semblent en effet avoir percé à jour les deux derniers véhicules gratuits qui seront déployés avec le patch Spec 3 de Gran Turismo 7 :

Voitures confirmées

Ferrari 296 GT3 2022

Gran Turismo F3500-B

Mine’s Skyline (R34) GT-R

Mitsubishi FTO GP Version R Aero 1998

Polestar 5 Performance 2025

Renault Espace F1 1995

Voitures devinées

FIAT Panda

Ferrari 296 GTB ou la GTS

La mise à jour de décembre 2025 de Gran Turismo 7 apportera également deux nouveaux circuits pour mettre à l’épreuve ces bolides : Yas Marina et Gilles-Villeneuve. De nouvelles cinématiques d’introduction, des Scapes, des défis hebdomadaires, ainsi que des menus inédits. À cela s’ajoute une augmentation de la limite de niveau de collectionneur, l’introduction de pneus Dunlop, et un tout nouvel enregistreur de données sont également attendus. Cette mise à jour de Gran Turismo 7 sera disponible plus tard cette semaine, vraisemblablement le 4 décembre, en même temps que le lancement du DLC payant Power Pack.

Source : Polyphony Digital