Gran Turismo 7 est encore d'actualité plus de deux ans après son lancement sur PS5 et PS4. Et heureusement d'ailleurs, car c'est typiquement un jeu qui peut évoluer dans le temps. La dernière mise à jour 1.46 a inclut l'incontournable Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ’70, l'AFEELA Prototype 2024 ainsi que la ŠKODA Vision GT. Comme souvent, il y a eu aussi un nouveau menu n°30 « Ferrari 12 cylindres », des événements ou encore un paysage inédit pour Scapes, le mode photo ultra réaliste de la simulation auto. Envie d'agrandir plus que jamais votre garage ? Voici les prochains ajouts.

Les voitures gratuites de la version 1.48 de Gran Turismo 7

Polyphony Digital devrait détailler le prochain patch 1.48 de Gran Turismo 7 très prochainement. Si ça se passe comme la semaine dernière, l'annonce officielle tombera dans une poignée d'heures seulement. Avant cela, Kazunori Yamauchi, le créateur de la licence GT, a perpétué la tradition de la vidéo avec des bolides dans le noir et juste ce qu'il faut d'éclairage pour essayer de deviner les modèles. « La mise à jour arrive cette semaine » indique le développeur sur son compte personnel X. Quelles seront les nouvelles voitures gratuites de GT7 ? GT Planet et des internautes sont à peu près sûrs d'avoir tout découvert.

Après étude minutieuse, il semblerait que les joueuses et joueurs de Gran Turismo 7 vont recevoir cinq véhicules japonais, dont deux Honda. C'est la première surprise, mais il y a mieux encore. La Castrol Mugen NSX de 2000 ferait son grand retour avec la Honda Civic SiR-II de 1993. Pour la troisième cylindrée nippone, ce serait apparemment une Nissan Skyline R31 GTS-R, un autre classique après la Honda Castrol Mugen NSX. Enfin, le constructeur suédois Volvo serait aussi à l'honneur dans Gran Turismo 7 grâce à deux voitures. La Volvo V40 T5 de 2013, ainsi que le break Volvo 240 SE Wagon. Parfait pour une belle photo nostalgique sur le mode Scapes, mais pour ce qui est de la conduite, ce n'est pas ce qui fait le plus rêver dans la liste.