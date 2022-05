Ceux qui suivent Kazunori Yamauchi sur Twitter le savaient déjà, mais l'un des axes principaux, et habituels, des mises à jour de Gran Turismo 7 concerne l'ajout de véhicules. Trois bagnoles sont donc arrivées. Si tout le monde s'attendait à voir arriver le nouveau prototype de chez Toyota, la GR010, le reste était plus confus. Aux côtés de l'hypercar qui sera engagé aux 24H du Mans de cette année, on va donc trouver deux cabriolets. Le premier est le Roadster Shop Rampage Camaro. Il s'agit d'une voiture qui avait remporté le prix Garn Turismo lors du SEMA de 2014.

Cette voiture qui est basée sur une Chevrolet Camaro de seconde génération embarque un V8 LS7 de 748cv. Grâce à un châssis en carbone, l'ensemble affiche un poids de seulement 1.4 tonnes, soit le poids d'une berline compacte genre 308. Vu la puissance sous le capot, l'ensemble devrait être sacrément rapide. Enfin, la troisième voiture avait largement perdu les fans qui n'y reconnaissaient aucun modèle spécifique. Forcément, il s'agit là d'un nouveau véhicule VGT, soit Vision Gran Turismo. Bref, encore une voiture fictive.

Gran Turismo : la vision monétaire

Ce petit Roadster venu de chez Suzuki reprend la face avant de la Swift actuelle, et propose un design vraiment sage par rapport aux autres véhicules VGT. Pour transformer ce cabriolet en une petite bombe, Suzuki a laissé tomber le 3 cylindres 1 litre de la Swift, et l'a remplacé par un des moteurs les plus légendaires de sa production. On a donc droit au 4 cylindres 1300cc de la Suzuki GSXR 1300 Hayabusa. Ce dernier est épaulé par un système hybride qui permet d'obtenir un total de 426cv aux roues arrière, avec une zone rouge qui débute à 9900 tours ! Polyphony a d'ailleurs déjà prévu une déclinaison Gr3 pour une prochaine update, ce qui permettra à Suzuki de prendre part à la coupe des constructeurs Gran Turismo.

Ces trois voitures sont en vente avec un prix de 350 000Cr pour la Camaro, un million pour la Suzuki, et trois millions pour la GR010.

La fin du glicth pour farmer

En plus de ces voitures, on a droit à trois nouveaux menus au Gran Turismo Café. Le premier est dédié aux kei cars, le second sera pour les VGT, tandis que le dernier sera réservé aux voitures Gr.1. Contrairement aux autres menus, ces trois nouveautés peuvent êtres faites dans n'importe quel ordre, mais ne sont accessibles qu'à certaines conditions. Il faudra impérativement avoir fini les anciens menus, et disposer d'un niveau de collection de 30 au minimum. Ces menus ne nous demandent pas de collectionner des modèles (forcément hein, on va pas vous offrir 3 bagnoles Gr1 à l'oeil vu leur prix, les microtransactions sont toujours là). Il faudra simplement participer à des courses, et terminer sur le podium à chaque épreuve pour repartir avec le prix. Les deux premiers menus permettront d'empocher un ticket de roulette six étoiles, tandis que le dernier nous fera repartir au volant d'une Radical SR3 SL.

Mauvaise nouvelle, Polyphony Digital semble avoir colmaté la brèche qui permettait de farmer la thune avec la SRT Tomahawk SRT. Désormais, même en bidouillant les réglages il sera impossible de s'aligner avec une voiture surpuissante. Néanmoins, on fait confiance aux joueurs pour trouver une autre faille. Les amateurs de Scapes pourront exercer leur art avec 18 nouveaux endroits autour de la ville de la Nouvelle-Orléans. Enfin, sachez qu'il est toujours impossible de revendre ses voitures, alors que la feature avait été promise par le studio. Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine update de Gran Turismo 7.