Le temps défile à une vitesse folle et l’époque du lancement houleux de Gran Turismo 7 semble bien lointaine. Au fil des mois et des années, Polyphony Digital est parvenu à faire oublier le démarrage compliqué de son jeu-service, qui n'a depuis de cesse de s’améliorer avec des nouvelles fonctionnalités, des voitures inédites ajoutées gratuitement, des circuits et bien plus encore. Certains joueurs trouveront toujours à dire, mais le suivi du jeu est plus que solide. Comme tous les mois, Gran Turismo 7 va accueillir une nouvelle mise à jour majeure et il se trouve qu’elle a déjà leaké.

Les prochaines voitures gratuites de Gran Turismo 7 ont leaké

Polyphony Digital est sur les starting blocks. Alors que les World Series battent actuellement leur plein, la nouvelle mise à jour de GT7 approche à toute allure. Comme toujours, ce cher Kazunori Yamauchi, producteur de la série, s’est fendu de son image montrant les silhouettes des prochaines voitures gratuites du jeu. Double bonne nouvelle donc, le prochain patch de Gran Turismo 7 arrivera la semaine prochaine et les prochains véhicules se sont dévoilés à l’avance. La bande-annonce officielle de la mise à jour de mai 2025 a, en effet, été publiée par inadvertance un peu plus tôt. Et si PlayStation l’a rapidement supprimée, les internautes eux ont tout capturé. La mise à jour de Gran Turismo 7 de mai 2025 apportera donc quatre nouveaux véhicules, à savoir :

La Ferrari 812 Superfast de 2017

La Chevrolet Corvette Z06 de 2001

L'Honda CR-V E:HEV EX Black Edition de 2021

La Suzuki Carry de 2012

Une nouvelle sélection qui ne manque pas de faire de l'œil aux inconditionnels du jeu, qui sont globalement satisfaits de ces nouveautés. Des nouveautés qui rappelons-le seront également accompagnées de quelques contenus supplémentaires, eux aussi ajoutés gratuitement. La mise à jour 1.59 de Gran Turismo 7 devrait donc aussi comprendre des menus café inédits, au moins un circuit et des Scapes, comme le veut la coutume. Il faudra attendre encore un peu pour avoir tous les détails avant le déploiement du patch, prévu pour ce 15 mai 2025.

Source : PS Store