Polyphony Digital tente de rattraper ses erreurs. Peu après la sortie de Gran Turismo 7, la dernière exclusivité PlayStation en date se retrouvait au cœur d’un scandale. Le jeu de course automobile a vu sa cote de popularité radicalement dégringoler avec l'introduction d’un système qui oblige les pilotes en herbes à farmer plus que de raison pour pouvoir acheter de nouveaux bolides. Une mécanique qui poussait assez grossièrement les joueurs vers les microtransactions juste après l’ouverture de la boutique in-game.

Gran Turismo 7 fait le plein de récompenses

Depuis, le studio s’est confondu en excuses avec une compensation de 1 million de crédits et la promesse d’un rééquilibrage prochain. Polyphony Digital vient de faire un premier pas dans ce sens avec le déploiement de la mise à jour 1.11. Si le patch règle de nombreux problèmes techniques, il corrige avant tout l’économie de Gran Turismo 7. Plus concrètement, les joueurs obtiendront plus de récompenses dans la dernière moitié du mode World Circuit, dans les courses quotidiennes et dans les lobbies.

Le nombre de crédits obtenus dans les courses personnalisées et le mode Arcade a lui aussi été revu à la hausse. De même les joueurs obtiendront désormais des récompenses en finissant les circuits avec le rang bronze et or. Pas de panique, ceux qui auraient déjà réussi à atteindre ces niveaux repartiront également avec un prix. Par ailleurs, le plafond de crédits maximum a été augmenté

De nouveaux événements et des correctifs en pagaille

Moins de grind et de farm à l’horizon donc, mais ce n’est pas tout. Le patch 1.11 de Gran Turismo 7 introduit également de nouveaux événements. Au programme, des grosses courses au Mans, en Sardaigne et à Tokyo. Des courses d’endurance d’une heure ont également été ajoutées pour ceux qui auraient atteint le niveau de collectionneur 23. Aussi, plus de voitures légendaires seront proposées en même temps lors des enchères.

La physique globale du jeu a été améliorée et l’affichage de la fumée dans le mode photo a été corrigé. Des correctifs ont été apportés à des bugs en pagaille, aussi bien pour les courses, les paramètres des voitures que l’audio du jeu. Bref un très gros patch qui risque d’améliorer drastiquement l’expérience des joueurs.