Gran Turismo 7 est un véritable étalon sur PS5. Le jeu est extrêmement immersif, encore plus avec son mode PSVR 2. On le sait très bien, cela a été dit un peu partout et l’on ne vous apprend absolument rien. S’il n’est pas irréprochable non plus, le jeu de Polyphony Digital explose la rétine sur PS5 et s’avère déjà être d’une fluidité redoutable en 60 fps.

Mais le dernier patch en date a encore relevé la barre d’un cran avec de nouvelles fonctionnalités qui devraient plaire aux joueurs les plus pointilleux.

En plus d'ajouter tout un tas de contenus supplémentaires, comme de nouvelle voiture, le gros patch 1.31 de Gran Turismo 7 amenait la prise en charge de nouveaux modes graphiques. Désormais donc, en plus des mode 60hz standard, 4 autres modes sont apparu pour aller chercher les 120fps et donc, rendre l’expérience encore plus folle qu’elle ne l’était déjà. Pari réussi ?

Gran Turismo 7 plus beau et fluide que jamais ?

Et bien d‘après Digital Foundry, que l’on ne présente plus lorsque l’on parle de comparatif technique, c’est un grand oui. Dans une nouvelle vidéo d’autopsie technique, les experts affirment que le dernier patch de Gran Turismo 7 fait un excellent travail, malgré quelques concessions graphiques qui ne sont pas si gênantes que ça.

Les différents modes graphiques 120Hz de Gran Turismo 7 sur PS5

Mode résolution 120Hz en 1440p

Mode résolution avec VRR 120Hz en 2160p

Mode performance 120 Hz en 1260p

Mode performance avec VRR 120Hz en 1440p

Digital Foundry a donc passé chaque mode au peigne fin, comme il avait pu le faire avec The Witcher 3 il y a peu. Et les mesures sont plus que convaincantes. Mis à part quelques ralentissements éphémères, les différents modes graphiques sont impeccables. Oui, il y a forcément quelques concessions graphiques évidentes pour permettre au jeu d’être le plus fluide possible. Mais comme pour les FPS, Gran Turismo 7 fait partie de ces jeux qui profitent pleinement d’une fluidité extrême, au-delà du confort de jeu. Cela se ressent notamment dans la réactivité de la conduite, et les puristes vous le diront, c’est essentiel.

Alors, oui, le dernier patch change bel et bien les choses avec ses options permettant d’augmenter le framerate, mais ce n’est pas non plus obligatoire pour profiter du jeu.

Pour rappel, pour pouvoir faire fonctionner le jeu en 120Hz avec ou sans le VRR, vous devez obligatoirement être équipé d’un écran compatible. Evidemment, ces modes ne sont disponibles que sur la version PS5 du jeu.

Et vous, vous profitez déjà de cette nouvelle mise à jour ?