La semaine dernière, le contenu de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 avait été teasé. Avec un véhicule de plus que ce à quoi Polyphony Digital les a habitués, les fans espéraient donc un contenu un peu plus généreux qu’à l’accoutumée. Qu’en est-il réellement ?

Le patch 1.25 de Gran Turismo 7 dévoilé

La mise à jour d’octobre de Gran Turismo 7 arrive dans quelques heures. Polyphony Digital aurait-il enfin entendu les doléances des joueurs ? La réponse est non. Pas de vente de voitures, pas de meilleures récompenses, pas de pistes inédites. Aucune des demandes des joueurs ne sera comblée, sauf celles et ceux qui souhaitent plus de véhicules. La seule particularité de ce nouveau patch de GT7 : il ajoutera quatre nouvelles voitures au lieu de trois. Les heureuses élues sont la Maserati Merak SS '80, la Mazda Roadster NR-A (ND) '22, la Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) '73 et la Nissan GT-R NISMO GT3 '18.

Comme d’habitude, les pilotes en herbe pourront les exhiber et les photographier dans deux nouveaux Scapes. La première prend place dans une forêt japonaise aux teintes automnales, la seconde est située dans la ville côtière de Whitby au Royaume-Uni. Et ce sera visiblement tout, hormis les habituels correctifs qui seront détaillés dans les patch notes publiées au moment de la sortie du patch. Quant à sa date de déploiement, la nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 arrivera aux alentours de ce jeudi 20 octobre à 8 heures du matin.