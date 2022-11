La mise à jour mensuelle de Gran Turismo 7 arrive. Alors que la franchise célèbre ses 25 ans avec tout un tas d’événements IRL comme dans le jeu, Polyphony Digital vient de confirmer la date de déploiement du prochain patch et d’en dévoiler son contenu. Ce ne sera pas la plus grosse update à ce jour, mais elle devrait tout de même ravir les fans.

La reventes des voitures bientôt disponible dans Gran Turismo 7

La mise à jour 1.26 de Gran Turismo 7 sera déployée le 24 novembre aux alentours de 7 heures du matin, heure française. Comme l’avait teasé son créateur, elle inclura un nouveau trio de voitures gratuites. La BMW M2 Competition ‘18, qui cache le pouvoir d’un démon dans son corps compact, la Ford Sierra RS 500 Cosworth ‘87, un chef-d’œuvre qui a remporté plusieurs tournois du groupe A, et enfin la Nissan Silvia K’s Aero (S14) ‘96, un re-design élégant du modèle original. Notez que vous pourrez également mettre la main sur la Ferrari Vision GT et sur la Red Bull X2019 25th Anniversary en participant aux différents événements du 25e anniversaire de la licence.

Ce que les fans attendaient depuis longtemps en revanche, c’était la possibilité de pouvoir revendre leurs voitures. Polyphony Digital a pris son temps, mais la mise à jour 1.26 marquera enfin l’arrivée de cette fonctionnalité. Si aucun détail concret n’a été donné, les développeurs ont confirmé qu’il sera possible de vendre les voitures dans son garage personnel une fois que les GT Café Menus auront été complétés.

Circuit Michelin Raceway Road Atlanta

Et ce n’est pas fini comme dirait l’autre. Un nouveau circuit sera également déployé : le « Michelin Raceway Road Atlanta ». Cette piste routière américaine historique se situe au nord de Braselton dans l'État de Géorgie. Elle se distingue par son enchaînement de plusieurs virages rapides exigeant une accélération puissante et un freinage qui l’est encore plus. A cela s'ajoutent évidemment deux nouveaux Scapes : « Illuminations » et « Road Atlanta ».