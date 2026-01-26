Les contours de la mise à jour de février 2026 de Gran Turismo 7 commencent à se dessiner. Voici quels seraient les trois prochains véhicules gratuits.

Presque quatre ans après sa sortie, et malgré un faux démarrage, Gran Turismo 7 continue de tourner à plein régime. Entre compétitions e-sport suivies assidûment par une communauté fidèle, des mises à jour mensuelles ou encore le retour de voitures que l’on n'espérait plus revoir dans la licence, les amateurs de simracing trouvent toujours une bonne raison de reprendre le volant. Et dès le mois prochain, il en auront trois autres : trois nouvelles voitures gratuites.

Trois nouvelles voitures gratuites pour Gran Turismo 7

La mise à jour de février 2026 de GT7 se dévoilera prochainement. Les habitués de la licence le savent, Kazunori Yamauchi, son emblématique créateur, aime partager quelques indices en amont des mises à jour majeures, histoire de donner un avant-goût de ce qui attend les pilotes. Après les updates événementielles, retour à la normale donc, avec trois voitures gratuites attendues avec le prochain patch de Gran Turismo 7. Sans trop de surprise, les détectives d’Internet n’ont pas tardé à assembler toutes les pièces du puzzle. En tête de liste figure la Hyundai Elantra N TCR, officialisée lors des Gran Turismo World Finals 2025 à Fukuoka. Il s’agirait du tout premier modèle TCR à intégrer la franchise, mais aussi de la première nouvelle voiture de la catégorie Gr.4 depuis septembre 2023. Autre première historique pour la série, l’arrivée d’un tout premier véhicule estampillé Xiaomi dans Gran Turismo 7.

La Xiaomi SU7 Ultra, annoncée à l’été dernier, a également été facilement identifiée. Cette berline électrique aux performances hors normes marquera elle aussi une première pour la série en devenant le tout premier véhicule chinois jouable de la saga Gran Turismo. Polyphony Digital a d’ailleurs confirmé que d’autres modèles en provenance de l’Empire du Milieu sont attendus à l’avenir. Enfin, le studio devrait compléter votre garage avec la Porsche 911 GT3 R (992), qui serait ainsi la seconde voiture de catégorie Gr.3 à rejoindre Gran Turismo 7.

Quand sera disponible la prochaine mise à jour de GT7 ?

En plus de ces trois voitures gratuites, la mise à jour de février 2026 de Gran Turismo 7 apportera également son lot habituel d’ajustements, de nouveaux Scapes, de menus supplémentaires et de courses inédites. L’ensemble sera officiellement révélé au moment de la présentation de l’update et des véhicules attendus. Si Polyphony Digital respecte son calendrier de communication habituel, l’officialisation devrait avoir lieu le mercredi 28 janvier 2026, avant un déploiement de la mise à jour dès le lendemain.







Source : Kazunori Yamauchi, GTPlanet