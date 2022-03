Ces derniers jours, on parle surtout de Gran Turismo pour ses microtransactions et le tarif exorbitant de ses voitures. Sony continue donc logiquement de promouvoir le jeu de Polyphony Digital. Aujourd'hui, le géant nippon a décidé de mettre en avant la préparation de son véhicule. En plus de nous apprendre à piloter, le jeu est également très pédagogique au niveau de la mécanique.

Pimp my ride

La boutique de préparation de Gran Turismo 7 permet de faire l'achat de très nombreuses pièces plus ou moins performantes. l'idée est bien sûr de pouvoir améliorer les performances de notre voiture d'une manière ou d'une autre. Une fois les pièces installées, il faudra aussi passer par la mise au point. En effet, pour tirer pleinement profit de pneus slick, rien ne vaut un bon réglage de suspension. De même, on pourra limiter du sous-virage en ajoutant de meilleurs pneus à l'avant, ou en augmentant l'appui aérodynamique.

Pour nous expliquer tout ceci, Sony a fait appel au pilote de formule 1 Esteban Ocon. Ambassadeur Gran Turismo 7 pour la France, le pilote Alpine nous donne quelques petites indications sur les méthodes pour améliorer nos temps au tour. Esteban est probablement de bon conseil, puisqu'il a fini 7e au GP de Barheïn, puis 6e au GP d'Arabie Saoudite.

Gran Turismo 7 : un million offert

Pour en savoir plus sur Gran Turismo 7, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre test qui est disponible à cette adresse. Si jamais vous avez déjà le jeu, n'oubliez pas d'aller récupérer votre million de crédits offert par Polyphony Digital. Pour ce faire, il faut lancer le jeu avant le 25 avril, puis aller faire un tour dans votre garage. L'onglet des cadeaux devrait normalement contenir un ticket de crédit bon pour 1 million de Cr, en compensations pour les problèmes de serveurs qui ont eu lieu il y a quelques jours.