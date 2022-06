Les trois nouvelles voitures de Gran Turismo 7 sont là, et GT Planet avait vu juste. En revanche, le site n'avait pas deviné les autres contenus ajoutés. Les voici.

Gran Turismo 7 passe en version 1.17

Suite au teasing de Kazunori Yamauchi, le garage de Gran Turismo s'agrandit avec les trois bolides suivants. La Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98, qui revient dans la série après 10 ans d'absence, la Suzuki Vision Gran Turismo et enfin la Ford Roadster de 1932. C'est ce qui était prévu, mais place à la surprise du chef.

GT7 décroche également son circuit inédit Watkins Glen International avec le patch 1.17. Un tracé « routier historique » qui se situe à environ 420 kilomètres au nord-ouest de New York. Il est doté d'une partie particulièrement technique appelée « The Boot » dans sa version longue. En effet, on ne retrouve pas ce passage dans la version plus courte du circuit surnommé « The Glen »

Il a ouvert en 1956 et est entouré de collines ondoyantes. La première moitié du circuit est composée de sections à grande vitesse avec des virages à vitesse moyenne à haute, tandis que la seconde moitié comprend des successions de virages serrés et techniques. Le circuit onduleux est également étroit, ce qui encourage des affrontements intenses lors de la course. La ligne droite mène à une chicane à grande vitesse, tout de suite suivie par un virage à droite qui mène à une section de virages inclinés (Boucle extérieure), l’un des moments les plus mémorables du circuit. À partir de là, ce long circuit atteint sa partie technique, qu’on appelle “The Boot”, tandis que la version courte du circuit abandonne entièrement ce segment.

La mise à jour de Gran Turismo 7, disponible sur PS5 et PS4, cache également un bonus supplémentaire.

Des menus pour le GT Café

Le GT Café de Gran Turismo 7 reçoit trois menus inédits préparés avec amour par son créateur.