Polyphony Digital a fait une annonce qui a surpris la communauté de Gran Turismo 7 lors du dernier State of Play. En plus de sa grande mise à jour, le jeu va recevoir un DLC payant.

Le State of Play du 11 novembre 2025 a adopté un format inédit. Pour cette présentation, Sony a en effet choisi de mettre en avant des productions particulièrement orientées vers le marché asiatique. L’événement a ainsi permis d’obtenir des nouvelles de titres très attendus, tels que Dragon Quest 7 Remake, le DLC d’Elden Ring Nightreign ou encore l’exclusivité Marvel Tōkon Fighting Souls. Polyphony Digital a également profité de l’occasion pour annoncer à la surprise générale un DLC payant de Gran Turismo 7.

Un DLC payant annoncé pour Gran Turismo 7

Annoncé depuis des semaines, Polyphony Digital accélère la communication autour de Spec III. Cette mise à jour de grande ampleur sera la plus généreuse et la plus ambitieuse depuis la sortie de Gran Turismo 7, il y a trois ans. Au programme : deux nouveaux circuits (Yas Marina et Gilles-Villeneuve), uit nouvelles voitures, des cinématiques d’introduction, l’arrivée des pneus Dunlop, un enregistreur de données et bien d’autres améliorations et nouveautés. Mais le studio japonais ne s’arrête pas là. A l’occasion du State of Play de novembre 2025, le studio a dévoilé un DLC payant, baptisé Power Pack.

Prévue pour le 4 décembre 2025 cette extension proposera un nouveau mode de jeu orienté sur le challenge, comprenant 50 courses inédites réparties dans 20 catégories. Les joueurs les plus aguerris pourront également s’affronter dans des courses d’endurance de 24 heures ou se qualifier pour des compétitions de week-end qui demanderont un entraînement rigoureux. La version 3.0 de Sophy, l’intelligence artificielle avancée de Gran Turismo 7, sera visiblement réservée aux détenteurs de l’extension, qui recevront également 5 millions de crédits pour enrichir leur expérience.

La question du prix inquiète

« Ce DLC est conçu pour les puristes de la course automobile », précise Polyphony Digital dans son billet de blog, sans toutefois communiquer le prix de l’extension. La communauté semble répondre favorablement à l'annonce de l'extension payante, même si son tarif est au cœur de toutes les préoccupations. Si le DLC Power Pack de Gran Turismo 7 est confirmé pour ce 4 décembre 2025, Polyphony Digital entretient encore le mystère quant à la date de déploiement de la mise à jour Spec III. Le studio promet de communiquer à ce sujet à une date ultérieure.

Source : PlayStation Blog