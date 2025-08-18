PlayStation a beau avoir rencontré bien des difficultés dans son virage live service, il y a tout de même des jeux qui sont là pour prouver que parfois, cela peut fonctionner. Et si Helldivers 2, qui s’apprête désormais à débarquer sur Xbox, peut en témoigner, il est loin d’être le seul. Car sans que cela ne paraisse, Gran Turismo 7 est lui aussi considéré par la firme comme un jeu service, et les nombreuses mises à jour qu’il reçoit tous les mois sont là pour le prouver. D’ailleurs, une nouvelle est désormais en approche, avec deux nouveaux véhicules exceptionnels à la clé.

La Corvette sera bientôt à l’honneur dans Gran Turismo 7

En effet, dans le cadre du projet Vision Gran Turismo, le septième épisode de la franchise de Polyphony Digital accueillera prochainement la Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept, « un concept de course qui rend hommage au rôle qu’a joué Corvette dans le sport automobile pendant près de 75 ans », ainsi que la Corvette CX Concept. Conçues en collaboration avec Chevrolet en exclusivité pour Gran Turismo 7, les deux voitures visent alors à donner « un avant-goût de ce à quoi vont ressembler les futures itérations de Corvette sur la piste ».

Réservée à la piste, la Corvette CX.R reprend la traditionnelle livrée jaune et noire des voitures de GT de Corvette et propose un aérodynamisme plus agressif que la CX grâce à ses pièces aéro actives proéminentes et à sa hauteur de caisse rabaissée. Elle se pare également de matériaux légers, d’un système hybride composé de deux moteurs électriques et d’un V8 twin-turbo compact et rapide alimenté à l’e-carburant. Enfin, elle comprend par ailleurs un intérieur destiné à la course sur circuit, façonné de sorte à maintenir l’intégrité du pilote.

De son côté, la Corvette CX Concept a été pensée pour la route comme pour la piste grâce à son système aérodynamique actif qui lui assure un certain équilibre en toutes circonstances. Outre son design plus futuriste ancré dans la pure tradition de Corvette, elle se démarque toutefois grâce à sa transmission, qui incorpore la technologie RESS et lui permet ainsi de produire 2 000 chevaux avec ses quatre moteurs électriques. Deux nouveaux véhicules qui seront donc à retrouver prochainement dans Gran Turismo 7, à une date qui reste pour l’heure à définir.

Source : Gran Turismo