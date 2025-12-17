À l'approche des fêtes de fin d'année, Polyphony Digital et PlayStation fêtent Noël sur Gran Turismo 7 avec un tas de contenus gratuits à récupérer, voici comment.

Gran Turismo 7 offre des cadeaux parmi les plus faciles à obtenir de l'année après une très généreuse mise à jour de décembre 2025 permettant d'obtenir pas moins de huit voitures gratuites. Alors que la dernière ligne droite de 2025 approche, une nouvelle manière d'obtenir un tas de contenus gratuits s'ouvre aux joueurs PS4 et PS5. On vous détaille tout cela.

Campagne de contenus gratuits festifs sur Gran Turismo 7

Pour sa nouvelle vague de contenus gratuits à récupérer en ce moment sur Gran Turismo 7, Polyphony Digital fait dans la simplicité. Il suffit en effet simplement de rejoindre la carte du monde du jeu sur PS4 et PS5 et participer à une campagne de connexion pour les fêtes de fin d'année. Celle-ci est active dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 26 décembre 2025 à une heure du matin chez nous. Pendant cette période, se connecter et accéder à la carte du monde sur PS5 ou PS4 compte comme une connexion quotidienne et débloque un cadeau par jour.

Il vous suffit donc de vous connecter à Gran Turismo 7 cinq jours différents pendant cette période pour obtenir tous les cadeaux de Noël. Ces jours n'ont pas besoin d'être consécutifs, du moment qu'ils se situent pendant les dates de la campagne. Le système est d'ailleurs similaire aux événements de fin d'année précédents : le jeu comptabilise le nombre total de connexions valides plutôt que d'imposer une série stricte. À noter qu'il s'agit d'une campagne solo, et non d'une playlist multijoueur ; n'importe quel mode convient tant que vous chargez la carte du monde pendant que la campagne est active.

Quelles sont les récompenses à obtenir ?

La campagne de récompenses de connexion des fêtes de fin d'année 2025 de Gran Turismo 7 permet ainsi de récupérer les récompenses suivantes :

Premier Jour de Connexion : Ticket de roulette 6 étoiles (Pièces)

Deuxième Jour de Connexion : Ticket de crédits en jeu (100 000 crédits)

Troisième Jour de Connexion : Ticket de roulette 6 étoiles (Moteur)

Quatrième Jour de Connexion : Ticket de roulette 5 étoiles

Cinquième Jour de Connexion : Ticket de crédits en jeu (250 000 Crédits)

Ces tickets font partie des options les plus intéressantes de Gran Turismo 7, permettant d'obtenir des pièces et des moteurs coûteux, ainsi que d'importantes quantités de crédits. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire jusqu'au 26 décembre 2025 pour les obtenir.

Source : Gran Turismo sur X.com