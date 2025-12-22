Alors que la fin d'année approche, les World Finals de Gran Turismo 7 battaient ce weekend leur plein. Outre une compétition automobile virtuelle à son meilleur, ce championnat fut également l'occasion pour le titre de Polyphony Digital de faire part de nombreuses grosses annonces. Tel était notamment le cas de nouveau contenu gratuit collaboratif d'une importance certaine à venir prochainement sur l'exclusivité PlayStation.

Du contenu gratuit historique à venir mondialement sur Gran Turismo 7

Les nouvelles des World Finals de Gran Turismo 7 depuis Fukuoka continuent d'affluer. Outre les annonces importantes et les prochains lieux de compétition, Polyphony Digital et Hyundai ont dévoilé la prochaine voiture confirmée pour le jeu. Celle-ci a fait l'objet d'une présentation officielle sur scène par deux représentants respectifs du studio et de Hyundai. Ce dernier a confirmé quand ce nouveau contenu gratuit arrivera sur le jeu : lors de la prochaine mise à jour du jeu, et il sera question de la Hyundai Elantra N TCR.

Alors que Gran Turismo 7 propose déjà une belle sélection de voitures Gr.4, l'ajout gratuit d'une voiture TCR moderne et performante est une excellente nouvelle pour les fans de courses à traction avant. Il s'agit en effet du troisième modèle TCR de Hyundai, après le succès des i30 N et Veloster N. Développée par Hyundai Motorsport à Alzenau, en Allemagne, la voiture a été conçue afin de tirer pleinement parti du châssis stable et performant de l'Elantra. Elle marque de plus, comme l'a précisé Hyundai ou via l'article ci-dessous, 10 ans de collaboration entre Hyundai N et la simulation automobile virtuelle avec notamment la licence Gran Turismo.

Si l'Elantra N TCR est la récompense immédiate à venir bientôt gratuitement sur Gran Turismo 7, le partenariat entre Polyphony et la division N de Hyundai semble ne pas s'arrêter en si bonne route. Le représentant de la marque a en effet laissé entendre sur scène que ce n'est qu'un début, suggérant que l'entreprise travaille en étroite collaboration avec le studio sur d'autres annonces prévues pour 2026. Reste à savoir si cela se traduira par l'introduction de nouveaux modèles N de route, de voitures de course supplémentaires, ou peut-être d'un nouveau projet Vision Gran Turismo.

Source : Hyundai