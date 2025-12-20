Gran Turismo a bien décidé de vous régaler pendant les fêtes, non pas avec une bouchée de foie gras et un verre de champagne, mais plutôt avec de beaux cadeaux en jeu.

Pour rappel, à quelques jours de Noël, Gran Turismo 7 continue de gâter ses joueurs. Si vous n’avez pas encore lancé le jeu ces derniers jours, il est peut-être temps de vous y remettre. Une opération spéciale est actuellement en cours sur PS4 et PS5, et elle permet de récupérer plusieurs contenus gratuits simplement en se connectant.

Gran Turismo 7 vous offre un beau cadeau

Depuis la mi-décembre, Polyphony Digital a lancé une campagne de connexion directement intégrée à la carte du monde de Gran Turismo 7. Le principe est volontairement très simple. Il suffit de lancer le jeu et d’accéder à la carte principale pour que la connexion du jour soit comptabilisée. Aucune contrainte particulière. Pas besoin de jouer en ligne, ni de remplir des défis spécifiques. Le mode solo de Gran Turismo 7 suffit largement, tant que la carte du monde est chargée pendant la période de l’événement. Cette campagne est active jusqu’au 26 décembre 2025 à 1h du matin, heure française. Les jours de connexion n’ont pas besoin d’être consécutifs, ce qui laisse une vraie liberté aux joueurs pendant les fêtes.

Cinq connexions pour tout récupérer

En vous connectant à Gran Turismo 7 sur cinq jours différents pendant la durée de l’événement, vous pouvez débloquer l’intégralité des récompenses prévues. Chaque jour validé offre un cadeau différent, avec un intérêt croissant au fil des connexions. Les récompenses proposées sont particulièrement intéressantes, surtout pour celles et ceux qui cherchent à accumuler des crédits ou des éléments rares sans passer des heures en course. On retrouve :

Premier Jour de Connexion : Ticket de roulette 6 étoiles (Pièces)

Deuxième Jour de Connexion : Ticket de crédits en jeu (100 000 crédits)

Troisième Jour de Connexion : Ticket de roulette 6 étoiles (Moteur)

Quatrième Jour de Connexion : Ticket de roulette 5 étoiles

Cinquième Jour de Connexion : Ticket de crédits en jeu (250 000 Crédits)

Si vous comptiez relancer Gran Turismo 7 pendant les vacances, cette campagne tombe à pic. Et si vous aviez complètement oublié cette opération, il n’est pas trop tard. Quelques connexions suffisent encore pour récupérer l’essentiel avant le 26 décembre.

Source : PlayStation