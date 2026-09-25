Alors que Gran Turismo 7 s’apprête à sortir du garage sa mise à jour Spec IV, un concurrent d’un tout autre genre entre dans la course sur PS5. Après plus de 11 ans à faire crisser les pneus sur PC, le simulateur BeamNG.drive tient enfin une date de sortie pour le lancement de son accès anticipé sur consoles. Rendez-vous sur la piste le 19 octobre 2026.

Après GT7, un nouveau de voitures arrive sur PS5

L’attente aura été longue, très longue même. Lancé en accès anticipé sur PC en mai 2015, BeamNG.drive est devenu au fil des années une véritable référence en matière de physique automobile. C’est typiquement le genre de jeu où vous pouvez passer 20 minutes à régler une suspension au millimètre pour mieux terminer dans un arbre à la première intersection. Et pour les amateurs de mécanique, il y aura largement de quoi faire avec une personnalisation particulièrement poussée, allant du moteur, à la transmission, aux roues en passant par les pneus. Et pour mettre à l’épreuve la douzaine de bolides, le concurrent de Gran Turismo 7 proposera différents modes de jeu, comme le mode Freeroam qui vous permet d’explorer librement de vastes environnements, des scénarios et, surtout, un mode Carrière dans lequel vous commencez avec une épave bon marché avant de créer le garage de vos rêves.

La version PS5 de BeamNG.drive sera par ailleurs accompagnée de la mise à 0.40 sur PC. Elle doit notamment ajouter un nouveau véhicule, du multijoueur local en écran partagé, le FSR 3 sur PS5 et le PSSR sur PS5 Pro. Le studio promet que ce n’est qu’un aperçu des nouveautés à venir et promet encore plus de mises à jour gratuites régulières. Le jeu de simulation auto ne mettra cependant pas tout dans son coffre pour sa sortie sur PS5. Les mods et la VR ne seront pas disponibles au lancement sur PS5, le studio de BeamNG.drive se refusant encore à communiquer une date concernant un éventuel support sur PlayStation.

Bande-annonce en anglais.

Quand sort BeamNg.drive sur PS5 ?

Rendez-vous donc le 19 octobre 2026 pour découvrir une alternative un peu plus physique que Gran Turismo 7. Les amateurs de simu auto auront d’ailleurs de quoi s’occuper le mois prochain, puisque Polyphony Digital débutera le déploiement de la mise à jour Spec IV de GT7, qui apportera notamment le Circuit Sportsland SUGO. Le studio japonais livrera davantage de détails au sujet du patch le 3 octobre 2026, lors de la troisième manche des World Series à Singapour.