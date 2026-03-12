Gran Turismo 7 reçoit une grosse mise à jour gratuite avec du nouveau contenu dont trois voiture pour tous les pilotes, mais aussi quatre nouveaux évènements pour faire le tour du monde.

Comme prévu, Gran Turismo 7 reçoit une nouvelle mise à jour avec du contenu gratuit. Après un petit teasing en fin de semaine dernière, l'heure est à l'officialisation et c'est sur PlayStation que ça se passe. L'imposante mise à jour 1.68 est disponible dès aujourd'hui sur PS5 et PS4 et ajoute trois nouvelles voitures gratuites à tous les pilotes, mais également d'autres surprises.

La mise à jour 1.68 de Gran Turismo 7 est dispo avec trois voiture gratuites

Les fans de Gran Turismo 7 ont l'œil pour découvrir les voitures avant l'annonce officielle. Comme souvent, le petit teasing de Kaz Yamauchi a rapidement été découvert par les joueurs même si les modèles précis ne pouvaient pas être identifiés avec justesse.

C'est donc bel et bien une Mazda qui débarque dans Gran Turismo 7, la Mazda Efini RX-7 Type R (FD) lancée en 1991. Vient ensuite la Renault Captur S Edition TCe 140, SUV compact crossover de 2013 très largement populaire chez nous notamment. Vient enfin l'américaine, la Chevrolet Camaro Race-Mod de 1969, et sa coupe iconique. Racée, la Camaro était la concurrente directe de la Ford Mustang à l'époque, deux marques américaines qui n'ont jamais cessé de se faire la course. La particularité de cette Chevrolet Camaro Race-Mod, c'est qu'il s'agit d'une voiture entièrement créée par Gran Turismo, une réinterprétation moderne de la Z28 d'origine, comme indiqué par le communiqué. Un design unique donc qui fait honneur à cette voiture de légende.

Outre ces trois voitures gratuites, la mise à jour 1.68 de Gran Turismo 7 ajoute également du nouveau contenu, lui aussi totalement gratuit. Quatre nouveaux événements feront leur entrée avec le patch et vous permettront de sillonner les routes du Japon, de l'Europe ou encore des États-Unis.

Liste complète des nouveaux événements de Gran Turismo 7 à venir avec la mise à jour 1.68 :

Coupe européenne du dimanche 400 – Sentier du Dragon – Gardens Reverse

Coupe Clubman japonaise 550 – Kyoto Driving Park – Yamagiwa Reverse

American Clubman Cup 700 – Circuit Michelin Road Atlanta

Championnat du monde des voitures de tourisme 800 – Circuit Gilles-Villeneuve

Pour l'heure, les notes de patch précise n'ont pas été dévoilée, mais des correctifs et d'autres ajustements sont évidement possible. La mise à jour 1.68 de Gran Turimo 7 est disponible dès ce 12 mars 2026 sur PS5 et PS4.

Source : PlayStation