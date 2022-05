La petite gaffe du PlayStation Store aurait-elle poussé Warner Bros à réagir ? Quelques heures après que l’on ait découvert que Gotham Knights pourrait proposer un mode coopération plus ambitieux que prévu, l’éditeur annonce une présentation dédiée au jeu.

Du gameplay pour Gotham Knights demain

On imaginait le revoir au Summer Game Fest, mais Warner Bros a décidé de nous surprendre avec une présentation inattendue. Le rendez-vous est donné demain le mardi 10 mai à 15h (heure française) pour une nouvelle vidéo de gameplay de Gotham Knights. Les nouveaux extraits ne se concentreront que sur deux personnages : Red Hood et Nightwing.

L’occasion de découvrir les deux anciens Robin en action et en train de latter quelques malfrats, probablement en coopération. Le studio s’attardera vraisemblablement sur les spécificités de chacun en termes de gameplay, de déplacement, de compétences et de combat. On imagine que le studio n’en profitera pas pour confirmer ou démentir les rumeurs autour de la coop à quatre joueurs. Peut-être que Warner Bros voudra garder la surprise pour un plus gros événement, comme le Summer Game Fest qui se tiendra le 9 juin prochain. Gotham Knights y fera visiblement une apparition.