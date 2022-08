Pas de trailer ou d'images qui jettent un froid mais Gotham Knights ne pourra plus reculer sa sortie désormais. Le jeu de Warner Bros. Montréal en profite pour discuter du personnage de Red Hood.

Gotham Knights est prêt pour sa sortie

Oubliez les reports du titre, Gotham Knights est passé Gold, ce qui signifie deux choses. La première, c'est que le développement a touché à sa fin. La seconde, qui vous intéressera encore plus, c'est que les copies du jeu sont en passe d'être éditées pour une sortie au 25 octobre 2022 comme prévu.

Cette étape étant toujours un moment unique, les développeurs de Warner Bros. Games Montréal ont immortalisé la nouvelle avec une photo en plein air. « Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! On se retrouve en octobre ! »

Red Hood fait parler la poudre et ses poings

Dans une vidéo IGN First, Geoff Ellenor, réalisateur du soft, s'attarde sur Red Hood. Et plus particulièrement sur la manière dont les joueurs, à travers les arbres de compétences, vont pouvoir adopter différents styles de jeu. Par exemple pour Red Hood, on a plusieurs extraits au corps à corps mais aussi à distance avec ses pistolets.

Batgirl, Robin ou Nightwing sont forcément moins portés sur le combat à distance par manque d'armes à feu. Mais ça ne les empêchera de compenser avec d'autres outils valables de près ou de loin.

Gotham Knights arrive le 25 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC.