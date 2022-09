IGN a eu l'occasion de découvrir le jeu Gotham Knights en avant première via son programme First et on peut y découvrir quelques subtilités pour la gestion de la coopération qui est un peu l'essence même du titre. Ainsi, on peut apprendre qu'il n'y aura pas de cycle jour / nuit traditionnel comme dans la plupart des mondes ouverts. Au lieu de cela, vous jouerez des nuits "séquentielles", avec des histoires de méchants qui progressent pendant cette période et de nouveaux crimes apparaissant à chaque fois que la lune se lève. Le jeu se déroulera donc en majorité la nuit.

Un monde de nuit pour Gotham

La seule fois où vous verrez la lumière du jour, c'est lorsque vous serez au QG des Gotham Knights situé au sommet d'une tour horloge. De là, vous pouvez planifier vos prochains mouvements et vous préparer pour la prochaine patrouille pour vaincre vos adversaires.

Dans Gotham il y aura des crimes générés de manière procédurale et des cachettes de gangs qui devront être nettoyées par vos soins. L'un des intérêts du jeu repose sur la collection d'informations et l'enquête pour connaitre les plans des super-vilains de la ville. Attention toutefois, chaque méchant sera un peu comme une mission facultative et cela donnera la possibilité au joueur de s'en occuper ou non. Laisser faire un super-vilain pourrait avoir de grosses conséquences sur le monde ouvert et vous pourriez vous en mordre les doigts par la suite.

Gotham Knights est prévu pour le 21 octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.