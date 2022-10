Les versions PS5 et Xbox Series de Gotham Knights sont au cœur d’une polémique à quelques jours de leur lancement. Les joueurs ont commencé à annuler leurs précommandes.

Les polémiques se sont enchaînées ce weekend. Alors que Bayonetta 3 est sous le feu d’un scandale suite à l’appel au boycott de l’actrice originale, Gotham Knights essuie de vives critiques lui aussi. Face aux interrogations grandissantes des joueurs, Warner Bros Montreal a confirmé ce que beaucoup considèrent comme une mauvaise nouvelle. Les versions PS5 et Xbox Series X du jeu ne tourneront pas en 60 fps.

Pas de mode performance pour Gotham Knights sur consoles

Warner Bros Games Montreal gardait encore quelques détails bien au chaud. Ce weekend, le studio a joué au quitte ou double en annonçant une bonne et une mauvaise nouvelle pour Gotham Knights. Celle qui aura fait le plus jaser, c’est que le jeu ne dépassera pas les 30 fps sur PS5 et Xbox Series. Aucun « mode performance », classique aux titres new-gen, ne sera disponible. Il n’y aura donc aucun moyen pour les joueurs consoles de faire tourner le monde ouvert en 60 fps.

Fleur Marty, productrice du jeu, justifie ce choix par la présence de du mode coopération et l’activation par défaut du ray tracing. « Avec les types de fonctionnalités que nous avons, comme le fait de fournir une expérience en coopération inaltérée dans notre monde ouvert très détaillé, ce n’est pas aussi simple de baisser la résolution pour avoir un framerate plus élevé. Pour cette raison, Gotham Knights n’a pas de mode performance/qualité. Il tournera en 30 FPS sur consoles. » Une déclaration qui a très mal été reçue, notamment par celles et ceux qui souhaitent simplement y jouer en solo.

De la coop à 4 dans un mode post-lancement

Le ton est rapidement monté, et plusieurs joueurs PS5 et Xbox Series ont tout simplement annulé leur précommande de Gotham Knights. A contrario d’autres, ont déjà reçu leur copie, et de gros leaks commencent à circuler sur la Toile. Juste avant cette annonce tant décriée, le studio a pourtant révélé une bonne nouvelle. Oui, Gotham Knights aura bien de la coopération à 4 joueurs, mais après sa sortie.

Une mise à jour gratuite arrivera le 29 novembre sur l’ensemble des plateformes. Elle apportera un mode coop à 4 inédit, l'« Assaut Héroïque ». Complètement séparé de l’histoire principale, il permettra à quatre joueurs d’accomplir une série de défis dans des environnements en arène. Au total, 30 étages avec des objectifs spécifiques à remplir et des ennemis à vaincre dans chaque. A son lancement ce 21 octobre 2022, Gotham Knights permettra de jouer l’intégralité de l’histoire à deux et d'explorer le monde ouvert dans son entièreté avec son camarade.