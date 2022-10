Plus que quelques jours avant que les protégés de Batman n’assurent la relève. En amont du lancement de Gotham Knights ce 21 octobre, WB Montreal Games partage une ultime vidéo.

Un ultime trailer pour Gotham Knights

Dernière ligne droite pour la Bat-Family. La sortie de Gotham Knights approche à grands pas et il est temps pour Warner Bros de faire un dernier appel du pied aux fans. Le trailer de lancement fait le point sur ce qui le distingue de Batman Arkham, auquel il est nullement lié. Mort du chevalier noir, un quatuor de protégés jouables presque à la volée, monde ouvert, coopération à deux, mécaniques RPG, méchants emblématiques ou encore la Cours des Hiboux, la bande-annonce fait un dernier tour d'horizon.

On rappelle que Gotham Knights aura un ADN bien différent de ce dont est habitué. Le jeu opte pour une formule en action-RPG avec des statistiques partout, des barres de vie, des armures à débloquer et à personnaliser, des compétences assignées à un combo de touches, des quêtes annexes à tout-va. Bref tous les ingrédients y sont. Reste maintenant plus qu’à savoir ce que cette nouvelle proposition en compagnie de Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin donnera au final. Rendez-vous le 21 octobre sur PS5, Xbox Series X et PC pour découvrir tout ça.