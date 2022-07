« Les gens ont besoin de symboles. Des choses auxquelles croire » et Batgirl pense être l'un d'eux comme le révèle sa bande-annonce de présentation. Les développeurs en ont également profité pour revenir sur une théorie du web. Non, un personnage ne va pas revivre dans Gotham Knights.

Batgirl, Barbara Gordon de son état civil, fait le show dans son trailer après Nightwing et Robin. Comme ses petits camarades, ou comme Batou, elle tapera la mauvaise graine de Gotham Knights principalement en combat rapproché.

Avec son tonfa, elle peut non seulement frapper ses adversaires mais également les clouer sur place puisque son arme peut faire office de fouet/lasso. Très utile aussi pour se projeter sur le torse d'un ennemi. Elle dispose d'autres capacités qui lui permettent de se propulser dans les airs et d'envoyer une nuée de batarangs à terre, ou de fissurer littéralement le sol.

Gotham City a toujours une chauve-souris, et elle va s'assurer que tout le monde le sache. La protection des gens est quelque chose qui coule dans ses veines et fera toujours partie d'elle, peu importe son idendité. Les gens de Gotham ont besoin d'un symbole en lequel croire, et il n'y a personne de mieux que Batgirl pour être ce symbole.