Chose promise chose due. Warner Bros Montreal a publié 15 minutes de gameplay inédit de Gotham Knights. De nouveaux extraits copieux qui se concentrent sur deux personnages : Nightwing et Red Hood. Les compétences et les spécificités de chacun ont été dévoilées.

15 minutes de gameplay de Gotham Knights, en solo et en coop

Chaque héros aura donc son propre gameplay, ce qui englobe aussi bien les attaques, les compétences, les éliminations que la manière de se déplacer dans Gotham. Dick Grayson, alias Nightwing disposera par exemple d’un planeur, le gadget désormais indispensable dans les jeux en monde ouvert. Question castagne, le premier acolyte de Batman offrira un style de combat plus acrobatique que les autres personnages jouables de Gotham Knights.

De son côté Red Hood a hérité de capacités mystiques après avoir été ramené d’entre les morts par la Ligue des Assassins. Il pourra alterner aussi bien entre attaques à distance et au corps-à-corps, et pourra même collecter des bombes détonantes sur les ennemis.

Entre deux missions pour arrêter les malfrats, les héros pour se reposer à Belfry, leur QG. Ici, il sera possible de consulter la carte du jeu via le Bat-Ordinateur et surtout d’utiliser un établi pour améliorer et concevoir de nouvelles armures. Chacune proposera un style différent, aussi bien visuel qu’en termes de combat et de statistiques.

Une coopération à deux et les versions PS4 et Xbox One abandonnées

Cette nouvelle présentation est donc l’occasion de découvrir plus concrètement les deux anciens Robin au travers de différentes missions et en coopération. On y retrouve par exemple Red Hood lors d’une course-poursuite à moto, qui sera utilisable par l'ensemble de la Bat-Fam. Est-ce que Warner Bros a confirmé l’arrivée d’une coop à quatre joueurs ? Pas du tout. Le studio canadien rappelle d’emblée que Gotham Knights pourra se jouer avec en solo ou avec UN ami. Pas un de plus visiblement.

Ce que Warner a cependant confirmé c’est que les versions Xbox One et PS4 de Gotham Knights passeront à la trappe. Le jeu ne sortira finalement que sur PS5, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC le 25 octobre prochain.