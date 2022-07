En ce moment c'est un peu la folie autours des écrans pliants et il se trouve que Google pourrait aussi s'y mettre avec son prochain Pixel. Voici les rumeurs du jour.

Les smartphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont attendu7s pour la rentrée, mais ce qui nous intéresse ce jour concerne un potentiel smartphone pliable (ou pliant comme vous préférez).

Google aussi dans la danse ?

Avec leur popularité croissante, les téléphones pliables sont de plus en plus présent chez les constructeurs et cela fait un petit bout de temps que la rumeur d'un Fold-like chez Google est en train de grandir. Mais aujourd'hui une nouvelle information vient s'ajouter.

L'information a été trouvée par Android Authority, ainsi, le développeur a publié un fil Twitter détaillant le matériel des caméras pour divers appareils Pixel à venir.

En commençant par la série Google Pixel 7 et Pixel 7 pro. Mais ce qui nous intéresse c'est la mention d'un autre téléphone mystérieux. Le développeur a donc aussi repéré des détails sur les capteurs de caméra sur un appareil Pixel pliable nommé Passport ou Pipit (P7). Le code révèle que ledit appareil pliable aurait un capteur Samsung ISOCELL GN1, un capteur Sony IMX363, un capteur Sony IMX386 et un capteur Sony IMX355. Cependant, les détails sur les résolutions des caméras sont inconnus.

Pour 2022 ?

Le moins que l'on puisse dire c'est que pour l'heure Google est avare en information et ne semble pas vouloir confirmer officiellement tout ceci. D'après les rumeurs, le téléphone pliable "Passport" devait être lancé au quatrième trimestre 2021, mais Google n'a clairement pas réussi à respecter ce calendrier étant donné la situation sanitaire mondiale. Ainsi, Google devrait lancer son premier téléphone pliable au quatrième trimestre de 2022