Gollum est venu comme prévu faire un coucou lors du dernier Nacon Connect et nous a offert une nouvelle fournée de gameplay et plus encore

Si de nombreux jeux estampillés « Le Seigneur des Anneaux » sont d’ores et déjà sorti, l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise n’a jamais vraiment eu le droit d’être mis sur le devant de la scène. Mais ça, c’était avant que Nacon ne se penche sur la question. Gollum a enfin son précieux, et vient d'ailleurs nous donner de ses nouvelles.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum arrive enfin !

Nacon et Daedalic Entertainment ont en effet profité du Nacon Connect de ce soir pour nous dévoiler un nouveau trailer de leur jeu Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Cependant, si les fans seront content de le revoir, ils risquent d'être également très déçus d'apprendre que le titre n'a malheureusement toujours aucune date de sortie. Nous n'avons donc qu'une brève vidéo à nous mettre sous la dent.

Dans ce tout nouveau jeu, on incarnera donc ce bon vieux Gollum parti en quête de son précieux. Le jeu misera avant tout sur l’infiltration et devrait nous offrir de nombreuses possibilités pour contourner chaque situation. La plateforme sera également mise à l’honneur. Agile comme un petit singe dégarni, Gollum pourra crapahuter un peu partout et profiter de la verticalité des environnements qu’il sera amené à traverser.

D’ailleurs, on devrait voir du pays. Outre les forges enfoncées sous terre et des falaises escarpées, Gollum sera amené à traverser des coins bien plus accueillants et colorés, comme les terres elfiques de la fôrêt de Grand'Peur. La Terre du Milieu promet donc de nous servir des environnements variés.

En plus de l'exploration, de l'infiltration et de la plateforme, Le Seigneur des Anneaux Gollum aura également une composante RPG, notamment en ce qui concerne la double personnalité de notre héros. Les développeurs ont en effet déclaré que les joueurs devront par endroit choisir entre laisser Gollum réagir de lui même ou laisser Sméagol prendre le dessus. Reste maintenant à savoir quels seront les conséquences de ces choix et quel impact la dualité du personnage aura sur l'aventure.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est toujours attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series, PC, Switch PS4 et Xbox One, mais n'a toujours aucune date de sortie.