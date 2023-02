Voilà une annonce que les plus vieux joueurs et nostalgiques attendaient. En février 2021, Microids annonçait fièrement travailler sur un jeu Goldorak sur PC et consoles. Un titre naturellement porté sur l’action où l’on incarnera Actarus, le prince d'Euphor et pilote d’un gros robot qui tabasse. Deux ans plus tard, le spécialiste des adaptations de BD, séries TV et animations et fin prêt à dévoiler les premières images de celui qui s’appellera finalement Goldorak – Le Festin des Loups.

Du gameplay pour Goldorak Le Festin des Loups

Le manga culte de Go Nagai UFO Robot Grendizer aura enfin un jeu vidéo en dehors de la série Super Robot Wars. Aux commandes, les petites français de Microids et le jeune studio Endroad qui adapteront le tout premier arc narratif de la série animée, le tout bercé par les thèmes musicaux emblématiques de la série animée réorchestrées pour l’occasion. « Les thèmes musicaux sont l'un des éléments clés qui ont contribué au succès de la série animée Goldorak et les fans pourront maintenant les redécouvrir de manière interactive », explique l’éditeur français dans son communiqué. Goldorak : Le Festin des Loups sera évidemment orienté castagne et on peut enfin voir le jeu en action.

Microids a diffusé la première vidéo de gameplay de Goldorak : Le Festin des LoupsGoldorak : Le Festin des Loups ce jeudi 23 février 2023, presque deux ans après son annonce initiale. Coups classiques, attaques spéciales, étendues verdoyantes relativement vides, ennemis emblématiques de la saga...c’est un jeu relativement classique qui se présente sous nos yeux.

L’éditeur précise néanmoins que la bande-annonce ne représente pas le produit final. Par conséquent des optimisations sont en cours d’ici sa sortie toujours prévue à une date non déterminée en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC. On veut bien les croire au vu des chutes de framerate flagrantes qui apparaissent dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ce sera suffisant pour refroidir les plus nostalgiques ? Certainement pas. Microids annonce d’ailleurs que des éditions limitée et collector seront dévoilée prochainement.