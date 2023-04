En février dernier lors du dévoilement du gameplay de Goldorak Le Festin des Loups, nous avions pu découvrir en fin de vidéo un peu de teasing pour une édition collector qui serait dévoilée plus tard. Eh bien plus tard, c'est maintenant. En effet l'éditeur Microids vient de sortir une toute nouvelle vidéo qui se concentre uniquement sur cette édition. L'entreprise mise gros dessus, il faut dire qu'elle est magnifique malgré son prix qui a de quoi refroidir les plus fans du robot géant.

Une édition collector qui envoie du lourd pour Goldorak

On sait enfin à quoi ressemblera l'édition collector du jeu Goldorak Le Festin des Loups. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle va plaire aux fans. En effet, il s'agit d'une statuette qui représente le robot géant en plein combat avec Goru Goru. L'un des méchants les plus emblématiques de la licence. La statuette en question est fabriquée par l'entreprise française Plastoy et elle mesure 25 cm de hauteur. On ne sait pas encore si il s'agira de résine ou de PVC. Mais son prix assez élevé de 299 euros laisse à penser qu'il devrait s'agir d'un objet de qualité, du moins c'est ce qu'on espère pour les futurs acquéreurs. Découvrez tout ceci dans la vidéo ci-dessous :

Aucune polémique pour le moment

Outre la statuette de Goldorak, qui est déjà un bel objet en soi, on ne sait pas encore de quoi sera constitué le reste de la collector. On imagine qu'en plus du jeu, nous devrions retrouver certains bonus physiques avec pourquoi pas un livret sur l'univers du jeu et plus géneralement de l'anime. À titre de comparaison, on se souvient par exemple que la collector de Star Wars Jedi Survivor avait fait polémique car pour 300 euros (soit le même prix) la réplique du sabre laser de Cal Kestis n'avait même pas de lame.

Même genre d'histoire pour le collector de Dead Space Remake qui avait été pointé du doigt à cause de l'absence de certains bonus numériques, ce qui avait été modifié rapidement par l'éditeur. De manière générale les éditions collector de jeux vidéo sont de plus en plus onéreuses et parfois elles ne contiennent même plus le jeu dans le package. Un triste constat qui s'explique aussi par l'explosion galopante de l'inflation.

Quoi qu'il arrive Goldorak Le Festin des Loups est prévu pour 2023, sans plus de précision sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Pour le moment, la version collector est t-elle une édition qui pourrait vous intéresser ?