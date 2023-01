Le remaster HD de GoldenEye 007 n'était pas finalement qu'une légende urbaine. Après l'annulation d'un projet sur Xbox 360, le jeu mythique de la Nintendo 64 revient en force et nous prend même de court.

Cela fait quelques mois que nous n'avions pas eu de nouvelles de GoldenEye 007 HD. La dernière fois, c'était pour annoncer une énorme surprise, l'intégration du multijoueur en local. Un ajout idéal pour tous les fans qui ont sûrement hâte de convier des invités chez eux pour revivre de folles soirées, à l'ancienne. Mais heureusement, le jeu ne baignera pas totalement dans son jus d'époque sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Sur les consoles de Microsoft, GoldenEye Remastered sera en effet en 4K avec un framerate plus élevé, une compatibilité 16:9, ainsi que de nouveaux contrôles.

Vous retrouverez son gameplay riche en infiltration et en objectifs à accomplir et bien sûr son légendaire mode multijoueur en local pour vous affronter en écran partagé avec vos amis. L’expérience d’origine a également été améliorée, avec de nouvelles options de contrôles (dont la compatibilité avec les deux sticks analogiques), une résolution 16:9ème pouvant aller jusqu’à 4K sur les consoles compatibles, et une liste entière de Succès à déverrouiller