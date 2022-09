La bonne nouvelle pour les fans de James Bond est là, le GoldenEye 007 HD se dévoile enfin lors du Nintendo Direct. Voyons cela de plus près.

Nintendo a annoncé que GoldenEye 007 reviendrait (enfin, dirons certains). Lors de son Nintendo Direct de septembre 2022 , la société japonaise a confirmé que le jeu de tir à la première personne de Rare "arrive bientôt". Avec une belle surprise à la clé.

Le multijoueur pour GoldenEye HD 007 HD

Les rumeurs selon lesquelles le jeu était sur le point d'être réédité circulent depuis de nombreux mois maintenant, via divers fuites et bruits de couloir. On avait même eu le droit à une fuite des succès au mois de juin 2022 :

Surement l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie ce remaster de GoldenEye 007. Bref, on a aussi pu apprendre une belle surprise dans la foulée, puisque que le jeu aura du multijoueur Online. Car souvenez-vous, à l'époque il s'agissait seulement de pouvoir jouer en local. Malgré son apparition lors du Nintendo Direct, le jeu sortira aussi sur Xbox, notamment dans le Xbox Game Pass.

Le jeu devrait à cette occasion proposer une résolution 4K (sur Xbox) et une fréquence d'images plus fluide, et un mode multijoueur local en écran partagé pour se souvenir du bon vieux temps.

Quel est votre meilleur souvenir sur GoldenEye 007 ? Quel âge aviez-vous lors de sa sortie ? Dites nous dans les commentaires.