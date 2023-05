Il fut une époque où les RPG venus du Japon régnaient en maîtres. S'ils sont toujours populaires, les joueurs nostalgiques associent plutôt leur âge d'or aux années 90 et au début des années 2000. Final Fantasy 7 (entre autres épisodes de la série), Chrono Trigger, Secret of Mana... Certains des jeux de rôles les plus cultes datent de cette époque. C'est également le cas de Golden Sun qui, avec ses suites, a inspiré plusieurs de ses contemporains. Parmi eux, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, tout juste annoncé.

Un hommage à Golden Sun, mais pas seulement

En 2018, un développeur indépendant du nom de Christophe Galati a sorti Save Me Mr. Tako. Il s'agissait d'un jeu 8-bit en 2D, mêlant action et plateforme, et s'inspirant de jeux cultes de la Game Boy, The Legend of Zelda en tête. L'homme est désormais de retour avec Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, dont la première bande-annonce vient d'être dévoilée. Cette fois, Christophe Galati s'attaque à la 3D et plus particulièrement aux jeux 32-bit de la Game Boy Advance. En résulte un RPG old-school, fortement inspiré de Golden Sun et de ses pairs. Rappelons que le jeu de rôle développé par Camelot Software Planning et édité par Nintendo est initialement sorti en août 2001 au Japon, avant de débarquer en Europe quelques mois plus tard.

Un RPG à l'ancienne ultra complet

S'il s'agit d'un jeu indépendant, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets ne fait pas les choses à moitié. Pouvant être ajouté à votre "whishlist" sur Steam et s'apprêtant à faire l'objet d'une campagne Kickstarter, cet A-RPG à l'ancienne se veut varié et très complet. Exploration, énigmes et combats se mêlent ainsi à la manière d'un Golden Sun et autres RPG de l'époque. En revanche, le titre se veut plus dynamique en ne proposant pas des affrontements au tour par tour, mais bien en temps réel. Ceux-ci vous placent aux commandes de six personnages. Vous n'en contrôlez qu'un à la fois, mais pouvez en changer à la volée pour vous adapter à chaque situation. Chacun dispose évidemment de ses propres capacités, mais aussi de... poulpes magiques. Ces derniers doivent être trouvés et entraînés pour être améliorés, afin de vous aider en combat ou pour résoudre des énigmes. En fait, leur importance est aussi capitale dans l'histoire du jeu, puisqu'ils se trouvent au coeur de son lore.

Après des siècles de paix suite à la dernière guerre entre les Poulpes et les Humains, le monde doit faire face aux secrets de son passé. Les animaux sauvages disparaissent peu à peu, des tensions apparaissent entre les pays suite à l’émergence du mystérieux Temple de l’Ordre, des failles apparaissent et libèrent des ombres partout dans le monde. [...] Rassemblez six héros et leurs poulpes pour sauver ce monde consumé par les secrets de son passé. Synopsis de Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, via Steam

Prévu sur PC via Steam, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets ne dispose, pour l'heure, d'aucune fenêtre de sortie.