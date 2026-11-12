À un mois des Game Awards 2026, GamesRadar a tenu ce soir sa propre cérémonie que sont les Golden Joystick Awards, dont voici les grands gagnants élus majoritairement par le public.

En attendant les Game Awards 2026 à venir le 10 décembre, soit un petit mois, on a déjà eu droit à une première grande cérémonie de remises de prix vidéoludiques de cette fin d'année avec les Golden Joystick Awards. Organisée cette fois par nos confrères chez GamesRadar, il s'agit cette fois d'une cérémonie qui propose à ses lecteurs de voter pour faire gagner plus d'une vingtaine de prix à leurs jeux favoris selon une liste prédéfinie. Voici donc les grands gagnants de chaque catégorie.

Qui sont les grands gagnants de chaque catégorie des Golden Joystick Awards 2026 ?

Diffusée dans la soirée du 11 novembre 2026 et présentée cette année par Alix Wilton Regan, qui incarne notamment Lara Croft dans Tomb Raider Legacy of Atlantis et Catalyst, la cérémonie des Golden Joystick Awards 2026 a pendant environ deux heures décerné une vingtaine de prix à des jeux, studios mais également produits dans diverses catégories, dont la plupart obtenus grâce au vote du public.

À l'instar des Game Awards de Geoff Keighley, quoique dans une moindre mesure, les Golden Joystick Awards 2026 ont également été le théâtre de quelques annonces de titres à paraître prochainement pour pimenter la soirée, comme The Expanse Osiris Reborn, ou encore The Sound of Fury. Mais le cœur de l'événement était bien sûr l'attribution de récompenses, dont voici les grands gagnants par ordre d'apparition.

Prix de la Meilleure Narration aux Golden Joystick Awards 2026

007 First Light

The Blood of Dawnwalker

Dispatch (Gagnant)

Zero Parades: For Dead Spies

Silent Hill: Townfall

Fire Emblem: Fortune’s Weave

© AdHoc Studio.

Prix du Meilleur Design Audio

Rhythm Heaven Groove

Big Walk

Saros

Marathon

Star Wars: Galactic Racer

Onimusha: Way of the Sword (Gagnant avec 32% des votes aux Golden Joystick Awards)

© Capcom

Prix du Meilleur Jeu Multijoueur

Big Walk

Valheim

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Marathon

ARC Raiders

Meccha Chameleon (Gagnant avec 31% des votes aux Golden Joystick Awards)

Prix du Meilleur Design Visuel aux Golden Joystick Awards 2026

Resonance: A Plague Tale Legacy

Forza Horizon 6

Saros

Phonopolis

Control Resonant (Gagnant avec 31% des votes)

Orbitals

© Remedy Entertainment

Prix de la Meilleure Extension

Doom The Dark Ages | Revelations (Gagnant)

World of Warcraft: Midnight

Dave the Diver – In the Jungle Content Pack

Quake: Dawn of the Machine

The Alters: Last Variable

Cult of the Lamb: Woolhaven

© id Software / Bethesda

Prix du Meilleur Jeu Indépendant Auto-Édité

Mewgenics

Mina the Hollower

Perfect Tides: Station to Station

Phonopolis

The Incident at Galley House

Meccha Chameleon (Gagnant avec 32% des votes aux Golden Joystick Awards)

Rhythm Doctor

Fields of Mistria

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Cairn

Prix du Meilleur Jeu Indépendant des Golden Joystick Awards 2026

Big Walk

Valheim (Gagnant avec 28% des votes)

Order of the Sinking Star

Titanium Court

Mixtape

Denshattack!

Esoteric Ebb

Mouse: P.I. For Hire

Reanimal

Sovereign Tower

Prix du Meilleur Matériel Gaming

Sony INZONE M10S II

Steam Controller (Gagnant avec 51% des votes aux Golden Joystick Awards)

Secretlab ATLAS

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE

Turtle Beach Stealth Pro II

Razer Viper V4 Pro

Prix du Studio de l'Année aux Golden Joystick Awards 2026

Capcom (Gagnant avec 57% des votes)

House House

IO Interactive

Nintendo EPD

Frogwares

Square Enix

Prix du Meilleur Jeu en Accès Anticipé

Slay the Spire 2

Subnautica 2 (Gagnant avec 35% des votes aux Golden Joystick Awards)

Dead as Disco

Wardogs

Menace

skate.

Prix de la Meilleure Bande-Son

Lumines Arise

Mewgenics

Mixtape

Crimson Desert

Dispatch (Gagnant avec 26% des votes aux Golden Joystick Awards)

007 First Light

Prix du Meilleur Jeu encore joué (mobile)

Genshin Impact

Honkai: Star Rail

Marvel Snap

Pokémon Go

Wuthering Waves

Monopoly Go!

Old School RuneScape

NTE: Neverness to Everness

Sky: Children of the Light

Roblox

Balatro (Gagnant avec 22% des votes aux Golden Joystick Awards)

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile

Prix du Meilleur Jeu encore joué (PC et consoles)

No Man’s Sky

Helldivers 2

Minecraft (Gagnant avec 23% des votes aux Golden Joystick Awards)

Fortnite

The Elder Scrolls Online

Warframe

GTA Online

Hitman World of Assassination

Apex Legends

World of Warcraft

Palworld

Call of Duty: Warzone

Prix du Choix des Streameurs aux Golden Joystick Awards 2026

Meccha Cameleon

Prix de la Meilleure Bande-Annonce

Big Walk – Release Date Announcement

Resident Evil Requiem – Evil Has Always Had A Name (Gagnant avec 27%)

Mouse: P.I. For Hire | Official Launch Trailer

Prove You’re Human – Announcement Trailer

Cairn – Launch Trailer

Battlefield 6 x Top Gun: Carrier Strike Cinematic Trailer

Prix du Meilleur Remaster/Remake

Trails in the Sky 2nd Chapter

Gothic 1 Remake

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

The Witcher 3 Wild Hunt – Remastered (Gagnant avec 37% des votes aux Golden Joystick Awards)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2

Star Fox

© CD Projekt RED

Prix du Choix des Développeurs aux Golden Joystick Awards 2026

Meccha Cameleon

Prix de la Meilleure Adaptation

Fallout (Saison 2)

Iron Lung (Gagnant avec 32% des votes)

Resident Evil

Exit 8

Mortal Kombat II

Devil May Cry (Saison 2)

Prix de la Meilleure Performance Secondaire

Troy Baker – Nathaniel Essex dans Marvel’s Wolverine

Vic Michaelis – Runa Blask dans Star Wars Zero Company

Lennie James – John Greenway dans 007 First Light

Terry O’Quinn – Richard dans Silent Hill: Townfall

Frankie Kevich – Zoe de Vera dans Control Resonant

Grace Saif – Diana dans Pragmata (Gagnante avec 54% des votes aux Golden Joystick Awards)

© Capcom

Prix de la Meilleure Performance Principale

Liam McIntyre – Wolverine dans Marvel’s Wolverine

Patrick Gibson – James Bond dans 007 First Light

Aaron Paul – Robert Robertson III dans Dispatch

Angela Sant’Albano – Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem (Gagnante avec 36% des votes)

Will de Renzy-Martin – Coen dans The Blood of Dawnwalker

Anna Demetriou – Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy

© Capcom

Prix du Jeu PC de l'Année aux Golden Joystick Awards 2026

Big Walk

Escape from Tarkov

Valheim

Star Wars Zero Company

The Blood of Dawnwalker

Esoteric Ebb

Mewgenics

Meccha Chameleon

Crimson Desert (Gagnant avec 18%)

Order of the Sinking Star

© Pearl Abyss

Prix du Jeu Console de l'Année

Resident Evil Requiem (Gagnant avec 27% des votes aux Golden Joystick Awards)

Pragmata

Pokémon Pokopia

007 First Light

Forza Horizon 6

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Onimusha: Way of the Sword

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Saros

Nioh 3

© Capcom

Prix du Choix de la Critique aux Golden Joystick Awards 2026

Big Walk

Prix du Jeu le plus Attendu

The Witcher 4 (Gagnant avec 18% des votes)

God of War Laufey

Black Myth: Zhong Kui

Intergalactic: The Heretic Prophet

Fable

Final Fantasy VII Revelation

Kingdom Hearts IV

Persona 6

The Expanse: Osiris Reborn

Metro 2039

Total War: Warhammer 40,000

Stranger Than Heaven

Tides of Annihilation

Exodus

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Resident Evil Veronica

Alien: Isolation 2

No Law

Stuntman: Hollywood

Ananta

© CD Projekt RED

Prix du Jeu Ultime de l'Année aux Golden Joystick Awards 2026

007 First Light

Big Walk

CONTROL Resonant

Crimson Desert

Dispatch

Forza Horizon 6

Phantom Blade Zero

Pokémon Pokopia

PRAGMATA

Resident Evil Requiem (Gagnant)

STAR WARS: Galactic Racer

The Blood of Dawnwalker

© Capcom

Source : GamesRadar