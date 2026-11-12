À un mois des Game Awards 2026, GamesRadar a tenu ce soir sa propre cérémonie que sont les Golden Joystick Awards, dont voici les grands gagnants élus majoritairement par le public.
En attendant les Game Awards 2026 à venir le 10 décembre, soit un petit mois, on a déjà eu droit à une première grande cérémonie de remises de prix vidéoludiques de cette fin d'année avec les Golden Joystick Awards. Organisée cette fois par nos confrères chez GamesRadar, il s'agit cette fois d'une cérémonie qui propose à ses lecteurs de voter pour faire gagner plus d'une vingtaine de prix à leurs jeux favoris selon une liste prédéfinie. Voici donc les grands gagnants de chaque catégorie.
Qui sont les grands gagnants de chaque catégorie des Golden Joystick Awards 2026 ?
Diffusée dans la soirée du 11 novembre 2026 et présentée cette année par Alix Wilton Regan, qui incarne notamment Lara Croft dans Tomb Raider Legacy of Atlantis et Catalyst, la cérémonie des Golden Joystick Awards 2026 a pendant environ deux heures décerné une vingtaine de prix à des jeux, studios mais également produits dans diverses catégories, dont la plupart obtenus grâce au vote du public.
À l'instar des Game Awards de Geoff Keighley, quoique dans une moindre mesure, les Golden Joystick Awards 2026 ont également été le théâtre de quelques annonces de titres à paraître prochainement pour pimenter la soirée, comme The Expanse Osiris Reborn, ou encore The Sound of Fury. Mais le cœur de l'événement était bien sûr l'attribution de récompenses, dont voici les grands gagnants par ordre d'apparition.
Prix de la Meilleure Narration aux Golden Joystick Awards 2026
- 007 First Light
- The Blood of Dawnwalker
- Dispatch (Gagnant)
- Zero Parades: For Dead Spies
- Silent Hill: Townfall
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
Prix du Meilleur Design Audio
- Rhythm Heaven Groove
- Big Walk
- Saros
- Marathon
- Star Wars: Galactic Racer
- Onimusha: Way of the Sword (Gagnant avec 32% des votes aux Golden Joystick Awards)
Prix du Meilleur Jeu Multijoueur
- Big Walk
- Valheim
- Marvel Tōkon: Fighting Souls
- Marathon
- ARC Raiders
- Meccha Chameleon (Gagnant avec 31% des votes aux Golden Joystick Awards)
Prix du Meilleur Design Visuel aux Golden Joystick Awards 2026
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Forza Horizon 6
- Saros
- Phonopolis
- Control Resonant (Gagnant avec 31% des votes)
- Orbitals
Prix de la Meilleure Extension
- Doom The Dark Ages | Revelations (Gagnant)
- World of Warcraft: Midnight
- Dave the Diver – In the Jungle Content Pack
- Quake: Dawn of the Machine
- The Alters: Last Variable
- Cult of the Lamb: Woolhaven
Prix du Meilleur Jeu Indépendant Auto-Édité
- Mewgenics
- Mina the Hollower
- Perfect Tides: Station to Station
- Phonopolis
- The Incident at Galley House
- Meccha Chameleon (Gagnant avec 32% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Rhythm Doctor
- Fields of Mistria
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
- Cairn
Prix du Meilleur Jeu Indépendant des Golden Joystick Awards 2026
- Big Walk
- Valheim (Gagnant avec 28% des votes)
- Order of the Sinking Star
- Titanium Court
- Mixtape
- Denshattack!
- Esoteric Ebb
- Mouse: P.I. For Hire
- Reanimal
- Sovereign Tower
Prix du Meilleur Matériel Gaming
- Sony INZONE M10S II
- Steam Controller (Gagnant avec 51% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Secretlab ATLAS
- Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
- Turtle Beach Stealth Pro II
- Razer Viper V4 Pro
Prix du Studio de l'Année aux Golden Joystick Awards 2026
- Capcom (Gagnant avec 57% des votes)
- House House
- IO Interactive
- Nintendo EPD
- Frogwares
- Square Enix
Prix du Meilleur Jeu en Accès Anticipé
- Slay the Spire 2
- Subnautica 2 (Gagnant avec 35% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Dead as Disco
- Wardogs
- Menace
- skate.
Prix de la Meilleure Bande-Son
- Lumines Arise
- Mewgenics
- Mixtape
- Crimson Desert
- Dispatch (Gagnant avec 26% des votes aux Golden Joystick Awards)
- 007 First Light
Prix du Meilleur Jeu encore joué (mobile)
- Genshin Impact
- Honkai: Star Rail
- Marvel Snap
- Pokémon Go
- Wuthering Waves
- Monopoly Go!
- Old School RuneScape
- NTE: Neverness to Everness
- Sky: Children of the Light
- Roblox
- Balatro (Gagnant avec 22% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile
Prix du Meilleur Jeu encore joué (PC et consoles)
- No Man’s Sky
- Helldivers 2
- Minecraft (Gagnant avec 23% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Fortnite
- The Elder Scrolls Online
- Warframe
- GTA Online
- Hitman World of Assassination
- Apex Legends
- World of Warcraft
- Palworld
- Call of Duty: Warzone
Prix du Choix des Streameurs aux Golden Joystick Awards 2026
- Meccha Cameleon
Prix de la Meilleure Bande-Annonce
- Big Walk – Release Date Announcement
- Resident Evil Requiem – Evil Has Always Had A Name (Gagnant avec 27%)
- Mouse: P.I. For Hire | Official Launch Trailer
- Prove You’re Human – Announcement Trailer
- Cairn – Launch Trailer
- Battlefield 6 x Top Gun: Carrier Strike Cinematic Trailer
Prix du Meilleur Remaster/Remake
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Gothic 1 Remake
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- The Witcher 3 Wild Hunt – Remastered (Gagnant avec 37% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
- Star Fox
Prix du Choix des Développeurs aux Golden Joystick Awards 2026
- Meccha Cameleon
Prix de la Meilleure Adaptation
- Fallout (Saison 2)
- Iron Lung (Gagnant avec 32% des votes)
- Resident Evil
- Exit 8
- Mortal Kombat II
- Devil May Cry (Saison 2)
Prix de la Meilleure Performance Secondaire
- Troy Baker – Nathaniel Essex dans Marvel’s Wolverine
- Vic Michaelis – Runa Blask dans Star Wars Zero Company
- Lennie James – John Greenway dans 007 First Light
- Terry O’Quinn – Richard dans Silent Hill: Townfall
- Frankie Kevich – Zoe de Vera dans Control Resonant
- Grace Saif – Diana dans Pragmata (Gagnante avec 54% des votes aux Golden Joystick Awards)
Prix de la Meilleure Performance Principale
- Liam McIntyre – Wolverine dans Marvel’s Wolverine
- Patrick Gibson – James Bond dans 007 First Light
- Aaron Paul – Robert Robertson III dans Dispatch
- Angela Sant’Albano – Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem (Gagnante avec 36% des votes)
- Will de Renzy-Martin – Coen dans The Blood of Dawnwalker
- Anna Demetriou – Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy
Prix du Jeu PC de l'Année aux Golden Joystick Awards 2026
- Big Walk
- Escape from Tarkov
- Valheim
- Star Wars Zero Company
- The Blood of Dawnwalker
- Esoteric Ebb
- Mewgenics
- Meccha Chameleon
- Crimson Desert (Gagnant avec 18%)
- Order of the Sinking Star
Prix du Jeu Console de l'Année
- Resident Evil Requiem (Gagnant avec 27% des votes aux Golden Joystick Awards)
- Pragmata
- Pokémon Pokopia
- 007 First Light
- Forza Horizon 6
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Onimusha: Way of the Sword
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Saros
- Nioh 3
Prix du Choix de la Critique aux Golden Joystick Awards 2026
- Big Walk
Prix du Jeu le plus Attendu
- The Witcher 4 (Gagnant avec 18% des votes)
- God of War Laufey
- Black Myth: Zhong Kui
- Intergalactic: The Heretic Prophet
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- Kingdom Hearts IV
- Persona 6
- The Expanse: Osiris Reborn
- Metro 2039
- Total War: Warhammer 40,000
- Stranger Than Heaven
- Tides of Annihilation
- Exodus
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Resident Evil Veronica
- Alien: Isolation 2
- No Law
- Stuntman: Hollywood
- Ananta
Prix du Jeu Ultime de l'Année aux Golden Joystick Awards 2026
- 007 First Light
- Big Walk
- CONTROL Resonant
- Crimson Desert
- Dispatch
- Forza Horizon 6
- Phantom Blade Zero
- Pokémon Pokopia
- PRAGMATA
- Resident Evil Requiem (Gagnant)
- STAR WARS: Galactic Racer
- The Blood of Dawnwalker
Source : GamesRadar