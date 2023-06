En attendant le prochain jeu gratuit Epic Games Store, c'est au tour de la boutique GOG de faire un cadeau, sans aucune contrepartie, à ses utilisateurs. Il s'agit d'un soft qui n'a pas fait l'unanimité et qui a même grandement déçu bon nombre de personnes lors de la sortie. Il tombe néanmoins à pic puisque la franchise dont il est issu fait son grand retour cette semaine.

Un jeu gratuit inédit GOG disponible, dépêchez-vous !

GOG est une plateforme concurrente à Steam et l'Epic Games Store qui appartient à CD Projekt Red. Le studio polonais de The Witcher et Cyberpunk 2077. Et comme les autres boutiques citées, des jeux sont offerts régulièrement sous réserve d'avoir un compte actif. Aucun besoin d'avoir un abonnement comme sur consoles par exemple. Le mois dernier, Under the Moon pouvait être récupéré gratuitement. Un jeu d'aventure et d'énigmes plutôt apprécié avec plus de 100 casse-têtes à résoudre.

Pour bien débuter ce mois de juin 2023, GOG révèle son nouveau jeu gratuit. Une production encore indépendante mais qui, cette fois, parlera à beaucoup plus de monde. Y compris à celles et ceux qui n'arrivent pas à finir des jeux d'horreur par peur, mais qui s'intéressent tout de même un minimum au genre. Dès maintenant et jusqu'au 9 juin prochain, il est possible de réclamer gratuitement Amnesia: A Machine for Pigs sur GOG. Une suite non pas développée par Frictional Games (Amnesia: The Dark Descent, SOMA), mais par The Chinese Room (Dear Esther, Everybody’s Gone To The Rapture).

Absence de peur, gestion des objets lourde, problèmes de collision ou énigmes décevantes, ce deuxième volet n'a pas vraiment convaincu la presse et les joueurs. Si l'on regarde les retours sur Steam, on passe d'évaluations extrêmement positives (Amnesia: The Dark Descent) à des avis moyens (Amnesia: A Machine For Pigs). Mais vu qu'il est gratuit sur GOG, c'est le moment ou jamais de découvrir ce que ça vaut par vous-mêmes. Une bonne occasion également de faire votre retard sur la série si vous vous intéressez de près à Amnesia The Bunker qui vient enfin de sortir après plusieurs reports.

Crédits : Steam.

De grosses promos actuellement en cours

En complément de ce nouveau jeu gratuit, GOG a lancé une énième promotion. Intitulée « Mix & Match », cette opération propose des réductions allant jusqu'à -90%. Ce qui fait que vous allez pouvoir agrandir votre bibliothèque avec un paquet de titres à moins de 10 euros. Et même bien moins.

Voici quelques exemples des titres à prix cassé :

F.E.A.R Platinum à 1,19€ au lieu de 9,39€ (-87%)

F.E.A.R. 2: Project Origin + Reborn à 3,49€ au lieu de 13,99€ (-75%)

F.E.A.R. 3 à 5€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mad Max à 5€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Hard Reset Redux à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Batman: Arkham Asylum Game of the Year à 5€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Shattering à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tex Murphy: Under a Killing Moon à 2,39€ au lieu de 9,39€ (-75%)

The Suffering à 2,39€ au lieu de 9,49€ (-75%)

Pathologic Classic HD à 1,29€ au lieu de 12,99€ (-90%)

Harvester à 1,39€ au lieu de 5,59€ (-75%)

Zombie Night Terror à 1,29€ au lieu de 12,99€ (-90%)

Northgard à 8,39€ au lieu de 27,99€ (-70%)

Hard West Collector's Edition à 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

The Ball à 1,89€ au lieu de 9,39€ (-80%)

The Count Lunanor à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Dream à 3,99€ au lieu de 15,89€ (-75%)

MachiaVillain à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Là encore, il faut être réactifs par la promo GOG Mix & Match se termine le 11 juin 2023.