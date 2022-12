Les soldes d’hiver battent leur plein en ce moment sur GOG. Comme à son habitude, la plateforme des créateurs de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 propose plusieurs jeux gratuits pour appâter le chaland. CD Projekt RED a pour l’instant offert de jolis titres comme Ghost of a Tale et King of Seas. C’est désormais au tour d’un grand classique du point & click.

Un nouveau jeu gratuit sur GOG

La distribution de jeux gratuits continue. L’Epic Games Store offre chaque jour, et ce jusqu’au 30 décembre, un nouveau cadeau, mais la boutique des créateurs de Fortnite n’est pas la seule à gâter les joueurs PC. GOG, la plateforme sans DRM met à disposition un nouveau jeu gratuit à l’occasion de ses soldes. Comme d’habitude, vous n’aurez que quelques heures pour le récupérer. Jusqu’au 22 décembre à 15h00, vous pouvez donc récupérer un point & click culte : Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut. Rendez-vous sur le site officiel pour obtenir votre précieux.

Dans ce jeu gratuit GOG, vous suivez les aventures du touriste américain George Stobbart et de Nico Collard, une journaliste audacieuse et intrépide qui se retrouve mêlée à une horrible conspiration suite à un meurtre ayant lieu au Palais Royal. Incarnez ces deux personnages au cours d’un voyage plein de mystère, explorez des lieux exotiques et résolvez des énigmes pour tenter de dévoiler la vérité sur l'ordre des Templiers. Cette Director’s Cut ajoute néanmoins du nouveau contenu, comme une nouvelle trame de 2 heures, des mini-jeux en vue à la première personne ainsi que des animations faciales et une OST améliorées. Sur Steam, Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut cumule pas moins de 1700 avis extrêmement positifs. C'est gratuit, autant en profiter.